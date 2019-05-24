 Россия заберет миллион тонн грязной нефти из Беларуси, – Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника в отрасли, передает БизнесЦензор.

Накануне сообщалось о встрече вице-премьера РФ Дмитрия Козака со своим белорусским коллегой Игорем Ляшенко. Стороны договорились о комплексе мероприятий, которые позволят очистить нефтепроводы до границы Беларуси и Польши без участия польской стороны, но не привели деталей.

"Россияне согласились забрать загрязненную нефть из белорусского участка ("Дружбы"), которая еще не поступила в Польшу, но нет решения о компенсациях", – сказал источник, присутствовавший на встрече в Варшаве.

Российская "Транснефть" в четверг проводила встречу с российскими производителями и европейскими компания, где презентовала план эвакуации загрязненной нефти из участка "Дружбы" до белорусско-польской границы.

Источники отмечают, что пока нет ясности, куда именно будет направлена загрязненная нефть – в порты РФ или хранилища. По данным собеседников агентства, до настоящего времени РФ удалось вывезти около 2 млн тонн из 5 млн тонн загрязненной нефти, используя железную дорогу, резервуары и танкеры.

По данным источников, НПЗ на территории Польши и Германии предстоит самостоятельно решить вопрос с утилизацией некондиционной нефти, объем которой оценивается ориентировочно в 1 млн тонн.

Ранее "Транснефть" сообщила, что планирует начать прокачку чистой российской нефти в Польшу 9-10 июня.

Как сообщалось, "Укртранснафта" возобновила транзит российской нефти в страны Евросоюза утром 21 мая.

Месяц назад Россия приостановила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" в Восточную Европу и Германию из-за загрязнения сырья органическими хлоридами, вынудив европейские заводы искать альтернативные источники и маршруты поставки сырья.

С тех пор попытки возобновить экспорт сорта по северной ветке "Дружбы" не увенчались успехом из-за технических сложностей с переработкой зараженного сырья, расхождений в оценках его стоимости, нанесенного ущерба и вопросов о механизмах компенсации убытков.

АО "Укртранснафта", а также белорусские и казахские компании намерены получить компенсации от российской "Транснефти" за загрязнение сырья и проведение работ по вытеснению некондиционной нефти из нефтепровода "Дружба".