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 Украине понадобится 50 лет до уровня доходов сегодняшней Польши, – Всемирный банк

При сохранении существующих темпов экономического роста, Украине понадобится более 50 лет, чтобы достичь уровня доходов сегодняшней Польши.

Об этом говорится в специальным докладе Всемирного банка на тему "Использование потенциала экономического роста Украины", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-релиз ВБ.

"Хотя Украина и достигла прогресса в улучшении предпосылок для устойчивого роста, развитие экономики продолжает сдерживаться незавершенной трансформацией, что приводит к низкой производительности, чрезмерной зависимости от экспорта сырьевых товаров, малого количества прямых иностранных инвестиций, недостаточной глобальной экономической интеграции и слабых институтов", – отмечается в докладе.

Всемирный банк также указывает, что в будущем главная проблема Украины будет заключаться не в том, чтобы достичь высокого роста в следующем году или в течение нескольких лет, а, скорее, в том, чтобы сделать экономический рост более быстрым, длительным и инклюзивным.

"Достижение более высокого и устойчивого экономического роста потребует прогресса во внедрении критически важных реформ для повышения производительности и роста инвестиций, в том числе в таких сферах, как: верховенство права и защита прав собственности; земельная реформа; надлежащее управление и надзор в финансовом секторе; развитие конкуренции в газовом секторе; а также логистика и связь, чтобы использовать возможности внешней торговли по полной", – подчеркивает Всемирный банк.

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Как сообщалось, согласно последнему экономическому обзору Всемирного банка для Украины, в 2018 году экономика страны выросла на 3,3%, что было обусловлено высоким урожаем и благоприятными условиями для роста внутреннего спроса, в свою очередь, вызванного ростом заработной платы, пенсий и денежными переводами из-за границы.

Причем в 2019 году прогнозируется замедление роста экономики до 2,7% из-за неравномерного прогресса в реализации реформ, неопределенности, связанной с выборами, и высокой стоимостью заимствований.

Согласно прогнозу Всемирного банка, если ключевые реформы будут продвигаться вперед, ожидается, что экономический рост может достичь отметки 3,4% в 2020 году и 3,8% в 2021 году. В случае же промедления с реформами, рост экономики может замедлиться до уровня ниже 2%.

При этом макроэкономические риски для Украины пока связаны со значительными выплатами по государственному долгу, приходящихся на 2019-2021 годы, и давлением со стороны текущих расходов бюджета.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3128748
 
 
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 Топ комментарии
 
Украине понадобится 100 лет. Там люди думают как повысить доход, а у нас как понизить тарифы. Там люди понимают (уже), что (такие как) Бальцерович могут совершить прорыв в стране, а у нас выбирают Зе. Там водитель транспорта поможет инвалиду подняться, а у нас обругает матом.Там в гос. учреждениях нет хамства, там никто не посмеет швырнуть на тротуар окурок, они уважают свой язык, культуру, традиции и еще многое многое другое.
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Что ты несешь? В 1991г в Украине ресурсов, заводов, полей параходов было больше чем в любой республике ссср, и тем более стран бывшего соцлагеря, Польша в 90 х годах была очень бедной, что туда как туземцам с Украины бусы возили(в прямом смысле этого слова). Просто в Польше очень давно поняли о Братьях с востока, запилили декоммунизацию, пустили западных инвесторов, дали волю местным бизнесменам, но главное вымели большую часть коррупции, и страна рванула)
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Что ты несешь? В 1991г в Украине ресурсов, заводов, полей параходов было больше чем в любой республике ссср, и тем более стран бывшего соцлагеря, Польша в 90 х годах была очень бедной, что туда как туземцам с Украины бусы возили(в прямом смысле этого слова). Просто в Польше очень давно поняли о Братьях с востока, запилили декоммунизацию, пустили западных инвесторов, дали волю местным бизнесменам, но главное вымели большую часть коррупции, и страна рванула)
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ну.. там население оказалось более адекватное.. или меньше верят клоунам.
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Страх и ненависть, шок и трепет, акции народного неповиновения из-за подорожания энергоносителей, 39 миллионов поляков находятся ниже черты бедности, годовая инфляция гигантских размеров - 640%, 40% предприятий оказались на грани банкротства. массовые набеги обнищавших и голодных поляков, на магазины в Украине(выкупали все, от швейных иголок, до морской капусты) - 10 тяжелых голодных лет, Польша шла от нищеты и безнадеги, к процветанию и полноправному членству в ЕС.
Для начала нашей статьи, прочитайте вот это, что бы вы не думали, что это шутка: Яцек Павлицкий, журналист Gazeta Wyborcza, вспоминает 1989 год - начало польских реформ. "А было так, - рассказывает Павлицкий. - Приходишь в магазин с одной суммой денег, ее хватает на килограмм картошки или свеклы, а на второй день за эти же деньги уже ничего нельзя было купить. Все дорожало на 100%".

Во многом ситуация, которая сечас происходит в Украине, похожа на ту что происходила в Польше 90-99 годов. Слава Богу, Украине удалось избежать такой галопирующей инфляции, слава Богу, мы за нашу зарплату можем купить не только килограмм картошки, но и многое другое, слава Богу, что изобилие в наших магазинах не иссякает - даже в условиях войны.

Что же происходило в Польше и почему поляки сейчас считают Лешека Бальцеровича, величайшим политиком Польши, хотя в 90 ненавидели его лютой ненавистью, за то что он вводил не популярные в обществе законы? - читайте ниже.

Чтобы вырвать Польшу из нищеты социализма, Лешеку Бальцеровичу пришлось шокировать страну ультралиберализмом. В 1990-х поляки возненавидели реформатора, теперь боготворят его.

Сентябрь 1989 года, в Польше прошли первые демократические выборы. 39 млн поляков преимущественно бедны и не видят в ближайшей перспективе надежд на перемены. Годовая инфляция достигла гигантских размеров - 640%. Промышленное производство упало на треть. 40% предприятий тяжелой и легкой промышленности оказались на грани банкротства.

От голодного бунта страну, вставшую на путь капитализма, спасали всем миром. Чтобы ликвидировать дефицит, из-за рубежа потекла продовольственная помощь. Страны Большой семерки выделили Польше $ 1 млрд на поддержание нацвалюты.
В 1990 году Бальцерович, занимавший тогда пост вице-премьера и министра финансов, поручил пяти независимым институтам провести исследование состояния экономики. Эксперты пришли к выводу: стабильности страны угрожает колоссальное несоответствие между крайне высокими темпами роста потребления и зарплат с одной стороны и незначительным увеличением валового внутреннего продукта с другой.

Вырвавшиеся из голодного социализма поляки принялись удовлетворять свои быстро растущие потребности, при этом не брезгуя кредитами под сумасшедшие банковские проценты. Объем денежной массы угрожающе рос, что неумолимо вело к гиперинфляции.

Чтобы выбраться из экономической ямы, по мнению Бальцеровича, страна нуждалась не столько в иностранной помощи, сколько в проведении радикальных реформ. "Это как в медицине - если откладывать лечение, пациенту становится только хуже", - объясняет профессор. За свой радикализм польские реформы получили название "шоковая терапия".

Первым делом Бальцерович и его команда отпустили практически все цены на продовольствие. Под контролем государства остались только жилищно-коммунальные тарифы и общественный транспорт. При этом энергоресурсы для населения подорожали вчетверо.

Во многих городах Польши, проходили акции народного неповиновения, из за подорожание энергоносителей и оплаты за коммунальные услуги в четыре раза, с массовыми драками и разгоном демонстраций силовыми структурами

Предприятия угледобывающей и продовольственной отраслей лишились госсубсидий и госинвестиций. Социалистическую, слабую, неподготовленную Польшу в мгновение ока накрыл ужас капитализма. Платой за либерализм стали мгновенный рост цен и безработица.

Потерявшие надежду на будущее поляки, начали массово искать работу в соседних государствах, особенно Украине и Беларуси, ведь соседняя Италия и Германия, уже закрыли свои границы, для массово бегущих от безнадеги поляков.

Не забывали поляки, так же обчищать и прилавки магазинов в соседних странах, вывозилось все: иголки, нитки, трусы, лампочки, батарейки и многое другое, включая конечно и продукты питания(здесь уже ограничений не было - вывозилось вообще все), ведь соседние Украина и Беларусь, жили тогда в разы лучше, а цены там были в десятки раз ниже, хотя уже и в этих странах, ситуация начала ухудшаться.

В следующей своей статье, я более подробно опишу, какие не популярные меры предпринял Лешек Бальцерович.

Но главная причина, почему Польше пришлось так тяжело выходить из кризиса это - ТО, ЧТО НАРОД ПОЛЬШИ НЕ СМОГ ИЛИ НЕ ЗАХОТЕЛ, ВОВРЕМЯ СПЛОТИТЬСЯ ВОКРУГ, НОВОГО ЛИДЕРА - поэтому реформы в Польше проходили так долго и так тяжело.

Сейчас Польша, полноправный член ЕС, средняя зарплата в стране сейчас - $ 1,1 тыс, пенсия 300-400$ Но об этом, в следующих моих статьях.

ДУМАЙТЕ, АНАЛИЗИРУЙТЕ!
автор«Снегирь»Кушнир
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Не сгущайте краски. Был я в Польше в начале 90-х . Не было там хуже чем в Беларуси и Украине , да и не могло быть .
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да несёшь ты крестьянин пургу, я всё правильно написал, а ты повторил, но в своём корявом формате!
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С такими как Вы недалекими и 100 лет не хватит. Это какой рост ВВП должен быть чтобы обойти Польшу за 3 года. Получается свыше 100%. Вы в своем уме или просто безграмотный? Развитые страны которой мы не являемся показатель 3-4% нормальный, выше показатель только у развивающихся стран но и у них показатель около

10% прекрасный.
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Вы колхозник далёкий и очень "грамотный"!!! при чём тут ВВП, к тому что разграбили страну? вы наверное учились в бурсе и поэтому не понимаете что экономика страны складывается не с налогов простых граждан, а с развития производства, энергоносителей, природных ресурсов и полезных ископаемых, которые в данный момент принадлежат ворам, которые разграбили и продолжают грабить Украину и для справки такие направления как ( хлеб, бензин, алкоголь,электроэнергия, газ,табак, вода и т.д.)должны быть гос монополиями или хотя бы 70 % пакет государства, а всё выше перечисленное присвоили себе те кто руководил всё это время страной и теперь деньги все от этих предприятий и ресурсов текут им в карманы, а не в бюджет государства и можно ещё много чего описать почему сегодня такая экономическая ситуация в стране и сравнивать вообще Польшу с Украиной не стоит, так как там и менталитет другой и страну не грабили как у нас и развитие идёт совсем другим путём
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В нашем состоянии экономики темп возврата к прошлым показателям должен быть порядка 10-12% до пока не достигнем уровня с которого упали. Это при условии ничего не делать, просто не воровать. Дальше наступает плато. Нужно уже что-то делать. Из этого можно сделать очень грубую оценку масштабов воровства - минимум 8% ВВП. Если принять во внимание, что заробитчане присылают 12 млрд. долл в страну, которые компенсируют отрицательный платёжный баланс, и купируют валютную инфляцию, то уровень воровства становится виден на порядка 20% ВВП. Пусть вас не вводят в заблуждение наш уровень ЗВР, которые якобы Порошенко оставил стране. Там на 2 месяца импорта. Без МВФ мы схлопнемся. Вывод: не знаю, как поведёт себя новая власть, но Порошенко нужно было гнать поганой метлой. Вместе с Яценюком и Гросей.
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Во дают, а на каком уровне будет Польша через 50 лет, получается мы все равно будем относительно нищие и будем уезжать к ним на заработки.
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Да, Польша это ЕС-2, Украину может быть возьмут в ЕС-3. А может и не возьмут.
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Польща і Україна мають славетне, спільне історичне минуле, а також прадавні кровно-родинні зв'язки. Багато українців плідно працює в Польщі. Чи не час відновити колишню державу Rzeczpospolita. Столітнє борсання в лайні, між двома берегами, вже набридло.
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Зачем изобретать велосипед? Есть довольно успешный европейский проект. Вот туда нам и дорога в ЕС и главное в НАТО, под ядерный зонтик. А все эти прожекты по поводу междуморья и прочего, сотрясение клавиатуры.
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С тяжелым советским наследием до ЕС как до Марса. Вы что не видите что вокруг одни жулики да болваны?
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ЕС Украине и даром не нужен, Украине надо НАТО.
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А я вот не хочу в ЕС. Мне больше нравится налоговая система США, а с ней в ЕС не пустят. Ядерный зонтик? Смешно. Ладно, для вашего понимания я упрощу картину. Представим Украина не сдала свой ядерный арсенал и сейчас у нас огромный ядерный потенциал. Расскажите мне, любезнейший, как вы его будете применять Кого бомбить будете? Крым? Донецк? Москву, а потом встречать ответочку? Скажете, что путлер испугался бы ядерного удара и не напал? А вот, предположим, он напал даже на страну с атомной бомбой. И что? Чем оно вам помогло?
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Это все лично проблемы ***** и расиян, кого бы они забоялись а кого не забоялись. Украина тут априори в выигрышной ситуации. На одной стороне весов, какая-то там Украина на другой целая "прекрасная расия".
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йдіть ви не шановний до дупи зі своєю жечпосполітою.
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Вот как-то непонятно. До святой "демократии" и "рынка" в 1990г Украинская ССР имела ВВП 293.2 млрд.долл. Внешний долг = 0 млрд.долл. Была одна партия и плановая экономика(все это перенял Китай) Мы подарили США и МВФ ЯО с шахтами на сумму 150 млрд.долл.(Может пора сделать взаимозачеты и потребовать от МВФ разницу 35 млрд.долл?) Все 100% средств производства,недра ,шахты, ГОКи,земля -находились в собственности государства. Наши челноки на кравчучках вывозили в Польшу народное достояние и зарабатывали на поляках. Прошло 28 лет. И что на выходе?.Люди с мозгами работают на поляков,и не только на них,рушатся семьи,страдает наш бюджет. Паразитический чиновничий аппарат растет как раковая опухоль,создавая никому не нужные паразитические структуры. На них тратится не 02% бюджета, а уже более половины. Добиваются лучшие в мире системы образования и здравоохранения. ВВП за 2018г- снизился до 126.7 млрд.долл. Внешний долг вырос до 114.7 млрд.долл.И что дальше? Депутаты наконец вспомнили что у нас оказывается есть Конституция.И надо выполнять ее нормы, а не плясать на ее принципах..Надо же,не прошло и 5 лет.. КСУ надо все принятые законы проверить на соответствие нормам Конституции.Противоречащие ей -отменить,а оставшимися руководствоваться. Я с жильцами дома 3 года пишем в Конституционный суд о том что законы 1565 и 417(ОСББ) нарушают 13 статей Конституции,приняты с 8 попытки!!!!!!,на этой гнилой правовой основе созданы незаконные паразитические структуры "Управляющие кампании"и не только они. а воз и ныне там. Если так будет и дальше то на следующий год нам понадобиться не 50 а 100 лет.Через год-150 и т.д. Не знаешь как поступить-поступай по закону.
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Украине понадобится 100 лет. Там люди думают как повысить доход, а у нас как понизить тарифы. Там люди понимают (уже), что (такие как) Бальцерович могут совершить прорыв в стране, а у нас выбирают Зе. Там водитель транспорта поможет инвалиду подняться, а у нас обругает матом.Там в гос. учреждениях нет хамства, там никто не посмеет швырнуть на тротуар окурок, они уважают свой язык, культуру, традиции и еще многое многое другое.
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А шо може аналогом Бальцеровича у нас був Гройсман, а ми не помітили? Украине понадобится 50 лет до уровня доходов сегодняшней Польши, – Всемирный банк - Цензор.НЕТ 3329
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У НАС ВЫБРАЛИ МАРОДЕРА КОТОРЫЙ ГРАБЯ УКРАИНУ 5 ЛЕТ ОТБРОСИЛ НАС НА 20
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поэтому теперь выбрали марионетку кореша мародера, что бы закрепить Украину в той ...опе...
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У вас был барыга целых блть 5 лет, и что? Сильно повысил он доходы? Тарифы да, как в Европе, но доходы как в Африке, бедной Африке. Культуру сильно поднял?
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Это смотря как и что.
Если бы в Польшу не влили более сотни миллиардов евро, не помогли привлечь крупнейший инвесторов и т.д Не все было бы так радужно.
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Желание вливать не возникает спонтанно. Видимо поляки создали условия для инвестиций. В Украину человек в здравом уме сегодня инвестировать не будет. Разденут до ниточки и , в лучшем случае, не убьют.
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Конечно поляки тоже приложили немалые усилия, тут возражать глупо.
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поляки 30 лет шли к этому. А наш лохторат хочет как в кино, опа и все отлично. А так бывает только в порнофильмах...
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Мы бы сейчас и были на уровне Польше,если бы не конченные игры Кравчуков,Кучм и Януковичей в многовекторность
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мы бы сейчас и были на уровне Польше,если бы не конченные игры Кравчуков,Кучм и Януковичей в многовекторность\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Вот голые цифры и факты,без эмоций.1, Кравчук ЛМ (1991-1994гг) По данным МВФ Принял страну с ВВП 293.2 млрд.долл Сдал - 38.01 млрд.долл. При этом США и МВФ выпросили обманным путем наше ЯО на сумму 150 млрд.долл. Взамен друзья дали нам 4.8 млрд.долл первых долгожданных кредитов.О равноценности данного обмена "американской помощи"судите сами. Население 50.2 млн.чел. 2. Кучма Л.М. (1994-2005гг) Принял ВВП 38.01 млрд.долл.За годы своего правления нарастил ВВП до 89.2 млрд.долл. (+51.2 млрд.долл.) Внешний долг вырос до 38.8 млрд.долл. 3.Янукович ВФ(2010-2014гг) Принял ВВП 136.01 млрд.долл. Сдал 179.5 млрд.долл.(+43.5 млрд.долл) Внешний долг вырос до 142 млрд.долл. Для сравнения Порошенко ПА Принял ВВП 132.3 млрд.долл. Сдал 126.7 млрд.долл. Внешний долг Принял 142 млрд.долл,сдал 114.7 млрд.долл. Как то так .Есть с чем сравнить. Да еще "подарок" от Арсения Петровича в сумме 14.2 млрд.долл выплаты кредитов в этом году не надо забывать.Население у нас сейчас где-то в районе 15 млн.чел(судя по уровню хлебопотребления) Иначе бы перепись оставшихся давно провели.Как то так.
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А кто тебе мешал в 91м проголосовать за Черновола?
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******, 320 лет назад Польша думала что ей надо 100 лет чтоб Украину перегнать.
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Покажите как Гройсиман укатывает асфальт...
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Можем показать как зе йухом на рояле играет...
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Да, знатный йух он вам в Раде показал.
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Ну 30 років ми просрали через бажання залишити соціальні цяцьки на кшталт безкоштовних доріг, медицини вищої освіти, через голосування народу за популістів, соціалістів, комуняк і т.п.... а ще 20?
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Нет, мы их просрали из-за своей жадности, тупости и недальновидности. Мы их просрали, потому что для украинцев воровство - это норма жизни
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Тоесть если Польша 50 лет будет стоять на месте то через 50 лет мы ее догоним? да ну нах. с вашими рехвормами и рехворматорами.
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Украине нет никакого смысла иметь большой рост ВВП, потому что Порошенко через Яресько сделал так, что при росте всего в 4% половина этого роста уйдет ему. Это гигантская афера Порошенко, ограбление Украины уже не только на уровне бюджета, а уже на уровне ВВП
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Прокинся, Порошенко пішов, з гідністю, не чіпляючись за владу. Тепер, в усьому винний Зе. Тому давай жити по новому? Пропонію провести референдум і встановити, що ми через рік Польщу обженемо? Це буде весело та смішно!
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Еще один вердикт правлению 'гениального' Пороха. Как такого не посадить? Тем временем Зеленский о посадке Пороха ПОСЛЕ выборов даже не заикался. Похоже и за 100 лет поляков не догнать.
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Та да. Якби повернути 2013, то там до Польщі, майже фігня? 😂
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ВОТ И ОТЕБ...ТЕСЬ ОТ БЕДНОЙ УКРАИНЫ !!! ВСЕ !!!
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кравчук - корень зла и всех последующих бед. он не увёл страну вместе с Балтией подальше от братского каина когда была такая возможность и та же польша была такой же нищей, как и весть постсоцлагерь. остальные последыши только усугубляли проблему. и каждый из них делал в этом деле всё что мог, в меру своих сил и способностей (((.
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все соответствует - кроме..., в Польше не образовалось несколько олигархических про-российских кланов, которые вместе с именнованованными "политиками" подмяли под себя ВСЕ...начиная от надр - всех ресурсов, активов - средст производства , медиа, енергитические предприятия, и оставили людей с голой сракой...- плюс списание с Польши 60 лярдов зЭлени, и вливание в ее економику свыше 100 лярдов....по контролем западных финдоноров..., дальше зашли транснациональные компании и потихоньку заработала економика ...., также на зароботки выехало несколько миллионов Поляков...., но самое главное , у них отсутствовала повсеместная коррупция, а так же то, что в Польше даже на начало тяжелых реформаторских годов , было распространено ЧАСТНОЕ предпринимательство, и частная собствеенность на Землю....- сегодня все это поддерживается госсубсидиями..., начиная от оплаты за Землю, и все остальное ...- там у власти государственники , а не временщики -ворье как у нас..., сказывается прошлое совка...
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Усе набагато простіще - у Польщі жиють поляки!
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Если Украине дать безвозвратной помощи в 100-300 млрд долларов . то Украина и останется самой бедной страной в Европе . Но олигархов станет больше и жирнее . Народу Украины нравиться кормить олигархов .У нас власти воруют на войне . а народ готов их целовать в очко .
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Зомбовизор сказал - порошенко - царь. Значит порошенко. Зомбовизор сказал - зеленский - царь. Значит Зеленский.
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Китаю 50 лет не понадобилось,тайваню тоже нет,сингапур тот еще пример(страна которая состоит из намытых островов). Говорите 50лет, страшно представить как далеко в прогрессе от украины уйдут эти страны ,покаместь мы догоним эти 50лет.
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Коли вже їхній човен захитався, комуністи запропонували Солідарності увійти в уряд Ярузельського і Солідарність тоді відмовилась.

А трохи пізніше, в Польщі комунітси провели вибори за новою схемою - в нижню палату Сейм зробили квоту для себе, а решту на вільний вибір - до верхньої палати Сенату обирали без квот.

В результаті в Сейм не потрапив жоден член Політбюро, і вони не змогли навіть квоту вибрати - набрали, здається 8%, а до Сенату обрали 99 членів Солідарності і одного безпартійного бізнесмена (були такі в Польщі), тобто не потрапив жоден комуніст взагалі.

Треба нагадувати кого ми обрали першим президентом, чи скільки голосів у нас набирали до 2002 року комуністи? І дивуватись чому ми так відстали від Польщі - ми ж досі обирали зі старої обійми і останній, найогидніший, з погонялом Мародер звідти ж вийшов...
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не може бути такого! ЗЕльцман сказав шо скоро всі будуть получать по 4000 євриків
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слишком пессимистично, не учитывается веяние новых технологий, думаю до уровня зп Польши лет 10-15.
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Президентом Польши неполяк в обозримом будущем не станет. В Польше говорят на польском языке. А граждане страны считают себя поляками. Вот с этого все начинается. Это не гарантия, но без этого ничего не получится. Можете хоть папуаса преЗЕдентом выбрать, хоть Нобелевского лауреата - все равно ничего не выйдет.
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