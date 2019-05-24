 Украине понадобится 50 лет до уровня доходов сегодняшней Польши, – Всемирный банк

Об этом говорится в специальным докладе Всемирного банка на тему "Использование потенциала экономического роста Украины", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-релиз ВБ.
"Хотя Украина и достигла прогресса в улучшении предпосылок для устойчивого роста, развитие экономики продолжает сдерживаться незавершенной трансформацией, что приводит к низкой производительности, чрезмерной зависимости от экспорта сырьевых товаров, малого количества прямых иностранных инвестиций, недостаточной глобальной экономической интеграции и слабых институтов", – отмечается в докладе.
Всемирный банк также указывает, что в будущем главная проблема Украины будет заключаться не в том, чтобы достичь высокого роста в следующем году или в течение нескольких лет, а, скорее, в том, чтобы сделать экономический рост более быстрым, длительным и инклюзивным.
"Достижение более высокого и устойчивого экономического роста потребует прогресса во внедрении критически важных реформ для повышения производительности и роста инвестиций, в том числе в таких сферах, как: верховенство права и защита прав собственности; земельная реформа; надлежащее управление и надзор в финансовом секторе; развитие конкуренции в газовом секторе; а также логистика и связь, чтобы использовать возможности внешней торговли по полной", – подчеркивает Всемирный банк.
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Как сообщалось, согласно последнему экономическому обзору Всемирного банка для Украины, в 2018 году экономика страны выросла на 3,3%, что было обусловлено высоким урожаем и благоприятными условиями для роста внутреннего спроса, в свою очередь, вызванного ростом заработной платы, пенсий и денежными переводами из-за границы.
Причем в 2019 году прогнозируется замедление роста экономики до 2,7% из-за неравномерного прогресса в реализации реформ, неопределенности, связанной с выборами, и высокой стоимостью заимствований.
Согласно прогнозу Всемирного банка, если ключевые реформы будут продвигаться вперед, ожидается, что экономический рост может достичь отметки 3,4% в 2020 году и 3,8% в 2021 году. В случае же промедления с реформами, рост экономики может замедлиться до уровня ниже 2%.
При этом макроэкономические риски для Украины пока связаны со значительными выплатами по государственному долгу, приходящихся на 2019-2021 годы, и давлением со стороны текущих расходов бюджета.
Для начала нашей статьи, прочитайте вот это, что бы вы не думали, что это шутка: Яцек Павлицкий, журналист Gazeta Wyborcza, вспоминает 1989 год - начало польских реформ. "А было так, - рассказывает Павлицкий. - Приходишь в магазин с одной суммой денег, ее хватает на килограмм картошки или свеклы, а на второй день за эти же деньги уже ничего нельзя было купить. Все дорожало на 100%".
Во многом ситуация, которая сечас происходит в Украине, похожа на ту что происходила в Польше 90-99 годов. Слава Богу, Украине удалось избежать такой галопирующей инфляции, слава Богу, мы за нашу зарплату можем купить не только килограмм картошки, но и многое другое, слава Богу, что изобилие в наших магазинах не иссякает - даже в условиях войны.
Что же происходило в Польше и почему поляки сейчас считают Лешека Бальцеровича, величайшим политиком Польши, хотя в 90 ненавидели его лютой ненавистью, за то что он вводил не популярные в обществе законы? - читайте ниже.
Чтобы вырвать Польшу из нищеты социализма, Лешеку Бальцеровичу пришлось шокировать страну ультралиберализмом. В 1990-х поляки возненавидели реформатора, теперь боготворят его.
Сентябрь 1989 года, в Польше прошли первые демократические выборы. 39 млн поляков преимущественно бедны и не видят в ближайшей перспективе надежд на перемены. Годовая инфляция достигла гигантских размеров - 640%. Промышленное производство упало на треть. 40% предприятий тяжелой и легкой промышленности оказались на грани банкротства.
От голодного бунта страну, вставшую на путь капитализма, спасали всем миром. Чтобы ликвидировать дефицит, из-за рубежа потекла продовольственная помощь. Страны Большой семерки выделили Польше $ 1 млрд на поддержание нацвалюты.
В 1990 году Бальцерович, занимавший тогда пост вице-премьера и министра финансов, поручил пяти независимым институтам провести исследование состояния экономики. Эксперты пришли к выводу: стабильности страны угрожает колоссальное несоответствие между крайне высокими темпами роста потребления и зарплат с одной стороны и незначительным увеличением валового внутреннего продукта с другой.
Вырвавшиеся из голодного социализма поляки принялись удовлетворять свои быстро растущие потребности, при этом не брезгуя кредитами под сумасшедшие банковские проценты. Объем денежной массы угрожающе рос, что неумолимо вело к гиперинфляции.
Чтобы выбраться из экономической ямы, по мнению Бальцеровича, страна нуждалась не столько в иностранной помощи, сколько в проведении радикальных реформ. "Это как в медицине - если откладывать лечение, пациенту становится только хуже", - объясняет профессор. За свой радикализм польские реформы получили название "шоковая терапия".
Первым делом Бальцерович и его команда отпустили практически все цены на продовольствие. Под контролем государства остались только жилищно-коммунальные тарифы и общественный транспорт. При этом энергоресурсы для населения подорожали вчетверо.
Во многих городах Польши, проходили акции народного неповиновения, из за подорожание энергоносителей и оплаты за коммунальные услуги в четыре раза, с массовыми драками и разгоном демонстраций силовыми структурами
Предприятия угледобывающей и продовольственной отраслей лишились госсубсидий и госинвестиций. Социалистическую, слабую, неподготовленную Польшу в мгновение ока накрыл ужас капитализма. Платой за либерализм стали мгновенный рост цен и безработица.
Потерявшие надежду на будущее поляки, начали массово искать работу в соседних государствах, особенно Украине и Беларуси, ведь соседняя Италия и Германия, уже закрыли свои границы, для массово бегущих от безнадеги поляков.
Не забывали поляки, так же обчищать и прилавки магазинов в соседних странах, вывозилось все: иголки, нитки, трусы, лампочки, батарейки и многое другое, включая конечно и продукты питания(здесь уже ограничений не было - вывозилось вообще все), ведь соседние Украина и Беларусь, жили тогда в разы лучше, а цены там были в десятки раз ниже, хотя уже и в этих странах, ситуация начала ухудшаться.
В следующей своей статье, я более подробно опишу, какие не популярные меры предпринял Лешек Бальцерович.
Но главная причина, почему Польше пришлось так тяжело выходить из кризиса это - ТО, ЧТО НАРОД ПОЛЬШИ НЕ СМОГ ИЛИ НЕ ЗАХОТЕЛ, ВОВРЕМЯ СПЛОТИТЬСЯ ВОКРУГ, НОВОГО ЛИДЕРА - поэтому реформы в Польше проходили так долго и так тяжело.
Сейчас Польша, полноправный член ЕС, средняя зарплата в стране сейчас - $ 1,1 тыс, пенсия 300-400$ Но об этом, в следующих моих статьях.
ДУМАЙТЕ, АНАЛИЗИРУЙТЕ!
автор«Снегирь»Кушнир
10% прекрасный.
Если бы в Польшу не влили более сотни миллиардов евро, не помогли привлечь крупнейший инвесторов и т.д Не все было бы так радужно.
А трохи пізніше, в Польщі комунітси провели вибори за новою схемою - в нижню палату Сейм зробили квоту для себе, а решту на вільний вибір - до верхньої палати Сенату обирали без квот.
В результаті в Сейм не потрапив жоден член Політбюро, і вони не змогли навіть квоту вибрати - набрали, здається 8%, а до Сенату обрали 99 членів Солідарності і одного безпартійного бізнесмена (були такі в Польщі), тобто не потрапив жоден комуніст взагалі.
Треба нагадувати кого ми обрали першим президентом, чи скільки голосів у нас набирали до 2002 року комуністи? І дивуватись чому ми так відстали від Польщі - ми ж досі обирали зі старої обійми і останній, найогидніший, з погонялом Мародер звідти ж вийшов...