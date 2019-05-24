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 Сенат США предложил увеличить оборонную помощь Украине до $300 миллионов

Сенат США предлагает увеличить до $300 млн и существенно расширить помощь в политике безопасности Украине в американском оборонном бюджете на 2020 год.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США, передает БизнесЦензор.

"Комитет по вооруженным силам Сената США утвердил проект закона о "Бюджете США на 2020 год на нужды национальной обороны", которым санкционировано выделение Пентагону $300 млн для предоставления помощи по безопасности Украине, что на $50 млн превышает ассигнования текущего года. Из указанной суммы $100млн должны быть направлены исключительно на летальные виды вооружений", – сказано в сообщении.

Согласно документу, предлагается расширить направления помощи США в укреплении обороноспособности Вооруженных сил Украины путем включения в нее средств береговой обороны и противокорабельных ракет.

В посольстве напомнили, что закон о "Бюджете США на 2020 год на нужды национальной обороны" вступит в силу после его принятия Сенатом и Палатой представителей и подписания президентом США.

Как сообщалось, палата представителей Конгресса США планировала одобрить выделение в бюджете на 2020 год $250 миллионов на помощь Украине в сфере безопасности, что соответствует уровню прошлого года.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3128743
 
 
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