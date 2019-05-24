 Монополист на въезд в Одесский порт запланировал построить контейнерный терминал

Об этом свидетельствуют данные в сообщении о планируемой деятельности компании, опубликованному в реестре Оценки влияниня на окружающую среду 24 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, также планируется строительство двух крытых складов площадью по 20 тыс. кв. м. Один из них, в частности, будет предназначен для разгрузки (погрузки), хранения и стафировки сыпучих грузов с двумя железнодорожными путями, обеспечивающих разворот локомотива, второй - для сыпучих грузов объемом до 1 млн тонн в год.

Кроме этого, оператор намерен свести лаборатории для анализа качества зерновых и масличных культур (средний ежедневный оборот проб и контроль примерно 800 машин), открытые складские площадки площадью почти 22 га.

В планах компании также построить подъездные железнодорожные пути к территории "Евротерминала" длинной в 1 км для подачи около 104 вагонов в сутки и прилегающие к ним вторые подъездные железнодорожные пути, которые будут проходить под автомобильной эстакадой и подходить к территории с другой стороны.

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Как сообщалось, в декабре 2018 года Верховный суд отказал ООО "Евротерминал" в деле против Антимонопольного комитета о злоупотреблении компанией монопольным положением при сборе с перевозчиков неправомерной платы за проезд в Одесский морской торговый порт. "Евротерминал" по итогам судебных процессов уплатил 5,4 млн грн штрафа, наложенного АМКУ.

АМКУ обвинял "Евротерминал" в злоупотреблении монопольным положением при пропуске транспортных средств на территорию Сухого порта, расположенного на проезде в ГП "Одесский морской торговый порт". С марта 2016 года, когда мэрия запретила фурам передвигаться по улицам города, компания стала единственным субъектом хозяйствования, через территорию которого, не нарушая правил дорожного движения, можно попасть в порт. За проезд взимается плата - по $17 с машины.

Также АМКУ обязал фирму обеспечить перевозчикам возможность проезда в морпорт без оплаты услуг, в случае, если те не нуждаются и не намерены их потреблять.

ООО "Евротерминал" зарегистрировано на кипрские компании "Нортингтон Холдингс Лимитед" и "Кравенплейт Лтд". Через первую из фирм бенефициаром выступает Павел Лисицын, связанный с Александром Жуковым и Александром Ангертом.

В 2001 году итальянская полиция задерживала Жукова по подозрению в незаконной торговле оружием. Его дочь Дарья является подругой жизни российского миллиардера Романа Абрамовича, которого считают одним из "кошельков" Владимира Путина.

Что касается Ангерта, итальянская полиция называла его членом международной преступной группировки, которым руководит бывший одессит Леонид Минин. По данным "Слидство.Инфо", охранником Минина ранее был мэр Одессы Геннадий Труханов, известный тогда как Генадиас Озопулос.

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