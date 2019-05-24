[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.14 29.08
 Энергетика, Транспорт
  226  0
Все про:авто (1928) АЗС (588) цены (1046) сжиженный газ (388)

 Цены на автогаз в крупных сетях АЗС продолжили снижение

Крупные сети АЗС опустили цены сжиженного газа еще на 10–20 копеек за литр.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, на 10-12 копеек цены снизили WOG, ОККО и Amic, на 21 копейку – "БРСМ-Нафта".

Сжиженный газ также начал дешеветь и в региональных сетях "Род-Ник" и Marshal.

Как сообщалось, ранее на текущей неделе группа "Приват", владеющая более 500 модулями по заправке газом в своей сети, опустила цены на 21 копейку – до 13,03-13,06 грн/л.

Оптовые цены сжиженный газ с начала мая уменьшились на 5% или 1100 грн за тонну – до 21 100 грн/т.

Напомним, цена на сжиженный газ в рознице не менялась с конца апреля.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3128735
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиЭнергетикаЦены на автогаз в крупных сетях АЗС продолжили снижение
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
выборы Епифаний Зеленский Нацполиция ПЦУ Россия суд Филарет ЦИК
 
 
 
 
 
 вверх