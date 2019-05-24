 Цены на автогаз в крупных сетях АЗС продолжили снижение

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, на 10-12 копеек цены снизили WOG, ОККО и Amic, на 21 копейку – "БРСМ-Нафта".

Сжиженный газ также начал дешеветь и в региональных сетях "Род-Ник" и Marshal.

Как сообщалось, ранее на текущей неделе группа "Приват", владеющая более 500 модулями по заправке газом в своей сети, опустила цены на 21 копейку – до 13,03-13,06 грн/л.

Оптовые цены сжиженный газ с начала мая уменьшились на 5% или 1100 грн за тонну – до 21 100 грн/т.

Напомним, цена на сжиженный газ в рознице не менялась с конца апреля.

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