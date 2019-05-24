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 "Укрзализныця" вернула возможность предзаказа питания для пассажиров скоростных поездов

"Укрзализныця" вернула услугу заказа и оплаты продуктовых наборов непосредственно при приобретении проездных документов на поезда класса "Интерсити+" и "Интерсити", как в кассах так и онлайн.

Об этом сообщает пресс-служба железнодорожной компании, передает БизнесЦензор.

"Пассажиры скоростных поездов "Интерсити+" и "Интерсити" снова имеют возможность по желанию заказать и оплатить услугу питания в любой железнодорожной кассе при приобретении проездного документа. Для этого необходимо сказать об этом билетном кассиру при покупке билета. Также заказать продуктовый набор можно, покупая билеты через интернет", – отмечается в сообщении.

Как уточнили в компании, продуктовый набор, который пассажиры могут приобрести вместе с билетом, состоит из фреш-сэндвича с курицей или сыром фета и пакетированного чая на выбор пассажира. Стоимость набора – 89 грн.

Кроме продуктовых наборов, при покупке проездных документов пассажиры скоростных поездов по желанию могут заказать чай, кофе и минеральную воду, стоимость которых будет включена в стоимость билета.

Как отмечается в сообщении, услуга была восстановлена ​​филиалом "Украинская железнодорожная скоростная компания" АО "Укрзализныця" совместно с ООО "ВОГ Кафе Интерсити".

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3128733
 
 
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