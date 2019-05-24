 Цена на газ для жителей Николаевской области вырастет в июне на 38 копеек за кубометр

Об этом сообщает пресс-служба ООО "Николаевгаз Сбыт", передает БизнесЦензор.

В компании напомнили, что с мая бытовые потребители газа в зависимости от региона платят разную цену за газ. Причиной таких изменений стало введение новых тарифов на транспортировку газа по магистральным газопроводам, а также колебания оптовой цены государственного монопольного поставщика. При этом тариф "Николаевгаз Сбыта" остался неизменным и составляет не более 2,2% от стоимости газа.

"Такое нововведение вызвано решением НКРЭКУ ввести для АО "Укртрансгаз" фиксированные тарифы на услуги транспортировки природного газа. До сих пор тарифы транспортировки магистральными газопроводами, входящие в структуру цены газа, были разными для разных областей. Это позволяло держать цену газа для бытовых нужд на одном уровне по всей Украине. Но теперь транспортировщики получат за свои услуги фиксированную плату – так называемый "тариф для точки выхода с физическим расположением к прямым потребителям", то есть своеобразную абонплату за доставку газа магистральными газопроводами. И этот тариф составляет 19 коп. с каждого оплаченного бытовыми потребителями кубометра газа", – пояснили в компании.

Кроме того, конечная цена для населения будет меняться ежемесячно в зависимости от колебаний оптовой цены газа государственного монопольного поставщика НАК "Нафтогаз Украины" с учетом его торговой наценки.

Так, в мае цена газа для региональных поставщиков от "Нафтогаза" для бытовых нужд составляет 7 188 грн за тыс куб м (с НДС), а с 1 июня вырастет до 7 558,80 грн.

Учитывая все изменения указанных составляющих, цена газа для николаевцев с 1 мая составляет 8432,93 за тыс. куб. м, а в июне составит 8813 за тыс. куб. м.

Как отмечают в компании, такие изменения вызывают беспокойство, ведь это может привести к увеличению обращений потребителей относительно пересчета объемов потребленного газа.

"Несвоевременная передача показаний газовых счетчиков приводит к разногласиям между фактическим потреблением и расчетными начислениями. А теперь ежемесячные колебания цены могут привести и к значительным расхождениям в суммах, начисленных потребителям к оплате за газ. Поэтому мы обращаемся к нашим клиентам с просьбой своевременно передавать показания своих газовых счетчиков – с 1 по 5 число месяца, чтобы избежать недоразумений и необходимости делать перерасчеты. Информацию о том, как это сделать, можно найти на нашем официальном сайте в разделе "Как передать показания счетчика", – говорит директор ООО "Николаевгаз Сбыт" Наталья Левченко.

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В компании напомнили, что информацию о полной структуре составляющих цены газа клиенты компании могут узнать из счетов за газ. А если счет не пришел в бумажном варианте, распечатать его из личного кабинета на нашем официальном сайте.

Напомним, ООО "Николаевгаз Сбыт" – поставщик природного газа по регулируемому тарифу на территории Николаевской области. Годовой объем поставки природного газа компанией составляет около 354 млн куб. м газа.

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Компания обеспечивает природным газом 8 городов, 14 поселков городского типа и 313 сел области. Клиентами компании являются более 347 тыс. домовладений Николаевской области, а также 3 тыс. предприятий, учреждений и организаций.