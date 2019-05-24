 Нацкомиссия по фондовому рынку утвердила план создания энергетических хабов

План содержит пошаговую карту гармонизации национального законодательства Украины со стандартами ЕС, основанную на детальном анализе, проведенном с привлечением международных экспертов и при поддержке ЕС, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Согласно сообщению, за основу украинской модели рынка для внебиржевой и организованной торговли энергоресурсами и деривативами НКЦБФР приняла стандарты Европейского Союза, обеспечивающих конкурентные условия торговли и прозрачное ценообразование на энергетические товары.

"Прозрачность и конкурентность, принципы, которые мы положили в основу этой модели – единственное, что может нам гарантировать честные цены на такие важные для экономики энергетические ресурсы. Никакие внутриотраслевые решения в рамках ТЭК не обеспечат развитие качественных энергетических товарных рынков, с прозрачным эффективным ценообразованием, хеджированием ценовых колебаний, введением национальных ценовых индексов, и, самое главное, с определением честной цены", – отметил глава НКЦБФР Тимур Хромаев.

Руководитель регулятора подчеркнул, что энергетическая политика не может успешно реализовываться без надлежащей финансовой инфраструктуры.

"Нефть течет по трубам, но расчеты за нее проходят через финансовый рынок. Деньги имеют другую природу, и требуют своих подходов. Только совместными усилиями финансовых и регуляторов отрасли ТЭК в организации прозрачной и конкурентной системы торговли энергетическими товарами мы сможем устранить злоупотребления и манипуляции на этих рынках", – добавил Хромаев.

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