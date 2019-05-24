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 Премьер Великобритании объявила об отставке

Тереза Мэй объявила, что уйдет в отставку с поста лидера Консервативной партии 7 июня, но останется премьером Британии до избрания нового лидера партии. После выборов главы тори Мэй покинет пост премьер-министра.

Об этом со ссылкой на ВВС сообщает БизнесЦензор.

Она подтвердила в своем выступлении, что продолжит исполнять обязанности премьер-министра, пока не будет избран новый лидер партии, который и станет премьером. Выборы в партии начнутся уже на следующей неделе.

В эмоциональном выступлении на Даунинг-стрит Мэй сказала, что делала всё, что могла, чтобы добиться выполнения референдума 2016 года, на котором победили сторонники "брексита".

По её словам, она всегда будет сожалеть о том, что ей не удалось осуществить "брексит". Однако, добавила она, теперь страну должен возглавить новый человек, и это будет в интересах всех.

В своем заявлении Мэй отметила, что ее преемник на посту премьера должен будет добиться консенсуса в парламенте, который необходим для выхода Британии из ЕС.

"Такого консенсуса можно добиться только в том случае, если все участники дебатов согласятся на компромисс", - заявила Мэй.

В конце выступления премьер-министр расплакалась.

Заявлению Мэй предшествовала встреча главы правительства с министром иностранных дел Джереми Хантом и министром внутренних дел Саджидом Джавидом, которые высказали опасения по поводу ее нового плана по выходу Британии из Европейского союза.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3128719
 
 
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