 В Черногории хотят штрафовать туристов за неподобающий вид и еду в общественных местах

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Власти Будвы задумались о введение штрафов за нарушения общественного порядка по примеру соседних стран, где такая мера давно существует. Так, мужчин за прогулку без рубашки штрафуют на 500 евро, хождение по городу в купальнике наказывается штрафом в 600 евро. За еду и распитие напитков в общественных местах взимают по 700 евро", - передает радиостанция.

Помимо штрафов за неподобающий внешний вид туристов могут ограничить в других аспектах - в частности, ужесточить требования к парковке, допустимой громкости музыки, сушке белья и выбросу мусора.

"Подготовка проекта будет длиться два месяца. После этого он длительное время будет открыт для публичных слушаний, чтобы все заинтересованные стороны могли внести свои предложения", - отмечает радио Budva.