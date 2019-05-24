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 Новая газовая директива ЕС по "Северному потоку-2" вступила в силу

Директива Еврокомиссии, которая распространяется на строительство газопровода "Северный поток-2", вступила в силу 23 мая.

Как сообщает Радио Польша, теперь у государств-членов ЕС есть девять месяцев для реализации директивы, передает БизнесЦензор.

Директива применяется ко всем газопроводам, которые расположены на территории ЕС, включая трубопроводы, начинающиеся за пределами союза. В случае "Северного потока-2" применение законодательства ЕС должно быть ограничено территориальными водами Германии.

Как сообщалось, Совет ЕС 15 апреля утвердил обновленную европейскую газовую директиву, распространяющую правила газового рынка ЕС на трубопроводы, проложенные из стран, не входящих в Евросоюз, в том числе Nord Stream 2 ("Северный поток-2"), который должен пройти из России в Германию.

Обновленная директива предусматривает, что части трубопроводов, идущих из третьих стран, проложенные по территории ЕС, включая территориальные воды, должны будут соответствовать требованиям, которые применяются к внутренним трубопроводам ЕС.

Среди главных требований - разделение компаний-поставщиков газа и компаний, транспортирующих его, доступ к трубе других операторов, прозрачное регулирование тарифов за прокачку.

Это означает, что компания-оператор "Северного потока 2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков.

При этом достигнутое при поготовке документа компромиссное решение предполагает, что Германия по-прежнему сможет делать исключения из правил ЕС для "Северного потока-2", однако после проверки и одобрения их Еврокомиссией. 

После утверждения директивы принадлежащая российскому "Газпрому" зарегистрированная в Швейцарии проектная компания газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 сообщила властям Евросоюза о намерениях инициировать спор на основе Договора Энергетической Хартии ЕС из-за внесения изменений в Газовую директиву.

В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Европейская комиссия уже не сможет блокировать строительство газопровода "Северный поток-2".

Меркель признала, что новая газовая директива заключает в себе возможности опротестовать осуществление проекта "Северный поток - 2". Но и эта норма не сможет стать основанием для его остановки.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3128713
 
 
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