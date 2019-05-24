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 Нацбанк оспорил решения админсуда Киева об отмене национализации "Приватбанка"

Национальный банк Украины 24 мая подал апелляционные жалобы на два решения Окружного административного суда города Киева от 18 апреля в спорах с Игорем Коломойским.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает БизнесЦензор.

В частности, подана апелляция на решения Окружного админсуда по делу №826/7432/17 по иску Игоря Коломойского об отмене решения о выводе неплатежеспособного ПАО КБ "Приватбанк" с рынка с участием государства, а также по делу №826/13813/17 по иску бывшего акционера банка кипрской компании Triantal Investments Ltd об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных лиц с "Приватбанком".

"Поэтому на сегодня указанные судебные решения вступили в законную силу и не имеют никаких правовых последствий", – подчеркивают в НБУ.

Как сообщалось, ранее Кабинет министров обжаловал решение Окружного административного суда о признании незаконной и отмене национализации "Приватбанка". 

Напомним, 18 апреля Окружной административный суд города Киева в полном объеме удовлетворил иск Игоря Коломойского и признал противоправными решения Национального банка, Кабинета министров, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, следствием которых стала национализация ПАО "КБ "Приватбанк", и признал недействительным с момента заключения договор купли-продажи государством акций банка.

В тот же день Окружной административный суд города Киева по иску компании Коломойского отменил решение Национального банка от 13 декабря 2016 года №105, которым был определен перечень связанных с "Приватбанком" физических и юридических лиц.

Кроме того, 13 мая Шестой апелляционный административный суд подтвердил решение суда первой инстанции, которым по иску бывшего акционера "Приватбанка" кипрской компании Triantal Investments Ltd было отменено распоряжение НБУ о проведении инспекционной проверки в "Приватбанке", итоги которой стали основанием для признания банка неплатежеспособным и дальнейшей национализации.

Ранее владельцами Triantal Investments Ltd через Fransiano Investments Ltd являлись Геннадий Боголюбов, Игорь Коломойский и Алексей Мартынов. Доля Боголюбова и Коломойского составляли по 49,9% в уставном капитале Fransiano Investments Ltd, Мартынова – 0,2%.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Познее экс-владельцы банка заявили, что считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как "Приватбанк" и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3128708
 
 
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