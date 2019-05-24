 Суд обязал НКРЭКУ компенсировать "Днепропетровскгазу" 1 миллиард

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Днепропетровскгаза" сообщает БизнесЦензор.

"Однако НКРЭКУ продолжает игнорировать решение суда и отказывается выполнять свои прямые обязанности по тарифообразованию", – сообщает компания.

24 апреля АО "Днепропетровскгаз" выиграло суд против регулятора. Шестой апелляционный административный суд обязал НКРЭКУ компенсировать АО "Днепропетровскгаз" 1,04 млрд грн убытков и установить экономически обоснованный тариф.

В компании подчеркивают, что сроки выполнения данного решения уже прошли, однако НКРЭКУ продолжает избегать пересмотра убыточного тарифа. Только в 2018 году потери АО "Днепропетровскгаз" от распределения газа оцениваются в 697 млн грн.

"До полного выполнения этого судебного решения НКРЭКУ АО "Днепропетровскгаз" не в состоянии рассчитаться по своим обязательствам перед НАК "Нафтогаз Украины" и другими контрагентами. Кризис неплатежей вызван тем, что действующий тариф на распределение газа не покрывает всех обоснованных затрат предприятия", – сообщает компания.

Решение суда, вынесенное в пользу АО "Днепропетровскгаз", является доказательством того, что НКРЭКУ годами осуществляло целенаправленную дискриминационную тарифную политику по отношению к газораспределительным компаниям. В частности, регулятор не учел в тарифе необходимые объемы газа для производственно-технологических нужд и установил заниженную стоимость этого газа.

"Регулятор не выполняет свои прямые обязанности в отношении справедливого, недискриминационного и беспристрастного регулирования в отрасли. Такие согласованные действия НКРЭКУ с НАК "Нафтогаз Украины" направлены на монополизацию рынка распределения газа", – заявляет "Днепропетровскгаз"

При этом в компании отмечают, что "Нафтогаз" требует немедленной уплаты задолженности в размере 360 млн грн, которая образовалась из-за убыточного тарифа на распределение, установленного НКРЭКУ.

"Конечной целью НАК "Нафтогаз Украины" является не получение задолженности, а захват и монополизация рынка распределения газа путем банкротства предприятия, поставляющего газ для 600 тысяч семей и 2,3 тыс. предприятий", – заявляет "Днепропетровскгаз".

В компании подчеркивают, что промедление НКРЭКУ с установлением безубыточных тарифов для АО "Днепропетровскгаз" усложняет деятельность компании и ставит под угрозу стабильность газоснабжения в Днепропетровской области. Так как предприятие не может своевременно и в полном объеме рассчитываться с контрагентами сейчас счета АО "Днепропетровскгаз" заблокированы.

Компания сообщает, что не может закупить топливо для автомобилей аварийно-диспетчерской службы, расходные материалы для ремонта газовых сетей, под угрозой - выплата зарплат работникам.

"Если деятельность "Днепропетровскгаза" не будет разблокирована в ближайшее время, компания не сможет гарантировать безопасность и бесперебойность газоснабжения в области, где создается более 10% украинского ВВП", – говорится в сообщении.