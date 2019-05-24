 АМПУ подписала договор на дноуглубление в Бердянском порту

Об этом со ссылкой на пресс-службу АМКУ сообщает БизнесЦензор.

Работы предусматривают возобновление паспортных глубин на подходном канале и акватории порта.

По данным АМПУ, ООО "СТБ "Азимут" предложило самую низкую цену (354,9 млн грн без НДС) за предусмотренный условиями конкурса объем работ и стало победителем открытого тендера, который филиал "Дноуглубительный флот ГП "АМПУ" провел в электронной системе государственных закупок Рrozorro.

Всего к аукциону были допущены четыре из семи компаний, которые подали заявки на участие в тендере.

Ими стали ООО "Укрстройсервис" (Украина), Consal S.R.L. (Румыния)ООО "Специализированное техническое бюро Азимут" (Украина) и ООО "СМД ИНВЕСТ" (Украина). Экономия по итогам открытых торгов составила 17,5% от стартовой цены, которая была установлена на уровне 430 млн грн (без НДС).

Согласно договору, общий объем работ, который должен выполнить подрядчик в порту Бердянск составляет 1,85 млн куб. м. Основные работы (1,39 млн куб. м) необходимо будет провести на подходном канале, 466 тыс. куб. м - в акватории порта.

В 2017-2018 гг. Администрация морских портов Украины для возобновления паспортных глубин и повышения конкурентоспособности портов Азова пять раз объявляла тендеры на дноуглубление в Мариуполе и Бердянске.