[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.14 29.08
 Аграрный рынок
  379  1
Все про:зерно (326) Минагрополитики (543) урожай (123) зерновые (306)

 Урожай зерновых в Украине может вырасти до 70,8 миллионов тонн, – Минагрополитики

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины прогнозирует в текущем году при благоприятных условиях урожай зерновых в стране на уровне 70,8 млн тонн против 70,1 млн тонн в 2018 году.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно данным министерства, урожай кукурузы может сократиться на 7,5% – до 33,1 млн тонн, пшеницы - вырасти на 9,3%, до 26,9 млн тонн, ячменя – на 12,3%, до 8,2 млн тонн.

Как сообщалось, Министерство сельского хозяйства США (USDA) в майском отчете прогнозировал урожай зерна в Украине в 2019 году на уровне 72,1 млн тонн. Производство пшеницы в Украине в текущем году по данным USDA может составить 29 млн тонн, кукурузы - 33 млн тонн, ячменя - 9 млн тонн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3128691
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а можем производить больше при бережном отношении к нашим землям
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиАграрный рынокУрожай зерновых в Украине может вырасти до 70,8 миллионов тонн, – Минагрополитики
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
выборы Епифаний Зеленский Нацполиция ПЦУ Россия суд Филарет ЦИК
 
 
 
 
 
 вверх