 Зеленский отменил указы Порошенко о перестановках в Нацсовете телерадиовещания

Об этом сообщает сайт президента Украины, передает БизнесЦензор.

Указ об увольнении Артеменко был принят президентом Петром Порошенко перед инаугурацией нового президента.

Другим указом Зеленский уволил Артеменко с должности члена Нацкомисии регулирования сферы связи и информатизации (НКРСИ).

Также Зеленский отменил указ Порошенко о назначении Горковенко членом Нацсовета по вопросам телерадиовещания.

Горковенко занимал должность заведующего отделом Главного департамента информационной политики в Администрации президента Порошенко.

НКРСИ является коллегиальным органом, который создается в составе главы и шести членов. Срок их полномочий – шесть лет. Глава и члены НКРСИ назначаются на должности и увольняются с них президентом. До недавнего времени в Комиссии была одна вакансия.

Глава и четыре члена в нынешнем составе НКРСИ были назначены в мае-сентябре 2014 года, а один – в июне 2016 года.