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 Зеленский отменил указы Порошенко о перестановках в Нацсовете телерадиовещания

Президент Владимир Зеленский отменил президентский указ об увольнении Юрия Атременко с должности члена Нацсовета по вопросам телерадиовещания.

Об этом сообщает сайт президента Украины, передает БизнесЦензор.

Указ об увольнении Артеменко был принят президентом Петром Порошенко перед инаугурацией нового президента.

Другим указом Зеленский уволил Артеменко с должности члена Нацкомисии регулирования сферы связи и информатизации (НКРСИ).

Также Зеленский отменил указ Порошенко о назначении Горковенко членом Нацсовета по вопросам телерадиовещания.

Горковенко занимал должность заведующего отделом Главного департамента информационной политики в Администрации президента Порошенко.

НКРСИ является коллегиальным органом, который создается в составе главы и шести членов. Срок их полномочий – шесть лет. Глава и члены НКРСИ назначаются на должности и увольняются с них президентом. До недавнего времени в Комиссии была одна вакансия.

Глава и четыре члена в нынешнем составе НКРСИ были назначены в мае-сентябре 2014 года, а один – в июне 2016 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3128681
 
 
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