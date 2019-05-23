 ЕБРР выделит кредит Полтаве для закупки 40 троллейбусов

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно сообщению ЕБРР, проект является частью второй программы финансирования ЕБРР обновления транспортной инфраструктуры украинских городов в общем размере EUR250 млн.

Решение о выделении кредита совет директоров ЕБРР планирует принять 24 июля текущего года.

В сообщении отмечается, что в "Полтаваэлектроавтотранс" была проведена экологическая и социальная экспертиза, которая выявила, что компания обладает институциональным потенциалом для реализации проекта в соответствии с требованиями ЕБРР и соответствует украинскому законодательству, однако было отмечено, что ей необходимо улучшить мастерские по техобслуживанию и санитарно-гигиенические условия для работников, обеспечить эффективную работу моечной станции и очистных сооружений.

По информации на сайте ЕБРР, 14 мая он объявил тендер на закупку Полтавой 40 низкопольных 12-метровых троллейбусов с комплектом запасных частей, тендерные предложения принимаются до 27 июня. Срок поставки техники – 53 недели с даты получения аванса поставщиком.

Участник тендера, в частности, должен иметь среднегодовой оборот, эквивалентный не менее EUR5 млн в течение последних трех лет

Как сообщалось, первоначально ЕБРР планировал выделить Полтаве до EUR10 млн на покупку 50 троллейбусов и обновление инфраструктуры (в рамках первой программы банка по финансированию обновления транспортной инфраструктуры городов Украины), и в марте прошлого года ЕБРР и городские власти Полтавы подписали соглашение о подготовке долгосрочного кредитного финансирования.

ЕБРР 21 мая текущего года сообщил о намерении предоставить финансирование в размере EUR250 млн на реализацию второго проекта по обновлению инфраструктуры общественного транспорта украинских городов, сообщается на сайте ЕБРР во вторник.

Первая программа была одобрена ЕБРР в октябре 2015 года, в рамках которой были выделены EUR100 млн нескольким украинским городам. Первым таким проектом стал кредит для Одессы на EUR8 млн, вторым – для Кременчуга.

В 2018 году, в частности, ЕБРР в рамках этого проекта подписал четыре кредитных соглашения с троллейбусными коммунальными предприятиями Мариуполя, Кривого Рога, Харькова и Житомира на общую суму EUR38 млн под гарантии муниципалитетов этих городов.

ЕБРР является самым крупным международным финансовым инвестором в Украине. С начала деятельности в стране в 1993 году банк взял на себя совокупные обязательства по предоставлению почти EUR12,1 млрд в рамках около 400 проектов.