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 Нацбанк ожидает $4 миллиарда кредитов от МВФ и $6,5 миллиардов от размещения евробондов

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает в 2020-м и 2021-м годах привлечения по $2 млрд кредитов от Международного валютного фонда (МВФ), а также $3 млрд от размещения евробондов в следующем году и $3,5 млрд - в 2021-м.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По прогнозу центробанка, другие официальные внешние источники финансирования должны принести еще по $1 млрд в последующие два года.

Что же касается ожиданий в текущем году, НБУ рассчитывает на привлечение $2,5 млрд грн финансирования от МВФ.

Принимая решения по монетарной политике, НБУ также исходил из прогноза, что в 2019 году сумма привлечения макрофинансовой помощи ЕС и кредитов Всемирного банка составит по $0,6 млрд, а размещение евробондов в 2019-м принесет $2,5 млрд.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3128431
 
 
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