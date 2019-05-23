 Нацбанк ожидает $4 миллиарда кредитов от МВФ и $6,5 миллиардов от размещения евробондов

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По прогнозу центробанка, другие официальные внешние источники финансирования должны принести еще по $1 млрд в последующие два года.

Что же касается ожиданий в текущем году, НБУ рассчитывает на привлечение $2,5 млрд грн финансирования от МВФ.

Принимая решения по монетарной политике, НБУ также исходил из прогноза, что в 2019 году сумма привлечения макрофинансовой помощи ЕС и кредитов Всемирного банка составит по $0,6 млрд, а размещение евробондов в 2019-м принесет $2,5 млрд.