 ЕБРР отказался кредитовать "Мироновский хлебопродукт" Косюка, – СМИ (обновлено)

Об этом со ссылкой на Укринформ сообщает БизнесЦензор.

"Не будет больше миллионов ЕС для гиганта по производству кур, который экспортирует из Украины в ЕС куриное мясо путем уловок", - говорится в сообщении.

Компания планировала поглотить словенский агрохолдинг Perutnina, для чего ей нужны были кредиты от ЕБРР в рамках программы расширения.

Ранее, по данным издания, МХП нашла способ обойти жесткие ограничения на экспорт куриного филе в ЕС. Курятина с костью отправлялась на заводы ЕС без уплаты каких-либо пошлин, а дальше кость отрезали, а мясо продавали как куриное филе. Таким образом, куриные грудки считались продуктом ЕС и продавались не только в ЕС, но и беспошлинно шли на экспорт на третьи рынки, такие как Южная Африка.

Кредиты от стран ЕС, которые должны были пойти на финансирование дальнейшего расширения промышленного гиганта по производству кур, были отменены Европейским банком развития ЕБРР.

ЕБРР, очевидно, решил не использовать государственные деньги для продвижения монопольного положения группы. Кроме того, МХП подозревается в несоблюдении стандартов работы с животными, экологических и социальных стандартов и работе сомнительными методами.

"Хорошие новости для производителей мяса птицы в ЕС, а также для граждан", - заявил депутат Европарламента Томас Вайц, который отслеживал деятельность МХП в Европе.

Группа МХП, которая является 6 по величине производителем мяса птицы в Европе и 4 по величине землевладельцем в Украине, на протяжении многих лет разрабатывает стратегию быстрого расширения. Компания производит в 4 раза больше куриного мяса, чем во всей Австрии, отмечает издание. МХП также работает в Словакии, Нидерландах.

Проект, предусматривающий возможное выделение Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) украинскому агрохолдингу "Мироновский хлебопродукт" (МХП) EUR100 млн финансирования, нуждается в доработке, сообщил старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Информация ряда СМИ о том, что ЕБРР якобы отклонил этот проект, не соответствует действительности. Он даже не выносился на рассмотрение совета директоров банка", – сказал он в четверг.

Усов отметил, что новая плановая дата его рассмотрения директорами банка будет объявлена дополнительно.

Как сообщалось, в январе этого года ЕБРР уведомил, что в марте 2019 года может рассмотреть вопрос о предоставлении EUR100 млн агрохолдингу на приобретение словенской компании Perutnina Ptuj.