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 FIFA отказалась расширить состав участников Чемпионата мира

Международная федерация футбола (FIFA) отказалась увеличить число команд – участниц чемпионата мира – 2022 в Катаре с 32 до 48, говорится на сайте организации.

Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

FIFA и Катар ранее рассматривали возможность увеличения при помощи вовлечения соседних стран в организацию турнира.

Однако после "всесторонних консультаций с участием всех заинтересованных сторон" пришли к выводу, что в существующих условиях невозможно расширить состав участников чемпионата.

В сообщении отмечается, что FIFA и оргкомитет чемпионата мира считают невозможным проведение соревнований с участием 48 команд даже при снижении ключевых требований федерации. "Было принято решение отказаться от этого варианта. В чемпионате мира, как и планировалось изначально, сыграют 32 команды, предложение (об увеличении числа команд – "Ведомости") не будет выноситься на конгресс FIFA, который пройдет 5 июня", – уточняется в пресс-релизе.

Ранее президент FIFA Джанни Инфантино говорил, что совет федерации рассмотрит предложение об увеличения числа участников чемпионата в 2022 г., если вместе с Катаром организацией матчей займется хотя бы еще одна страна. При этом с 2026 г. в чемпионате мира, финальная часть которого состоится в США, Канаде и Мексике, смогут участвовать уже до 48 команд, сообщала ранее FIFA.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 г.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3128420
 
 
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