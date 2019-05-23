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 Болгария и Греция начали строить газопровод для уменьшения зависимости от газа из РФ

Болгария и Греция начали строительство газопровода, который соединит газотранспортные системы двух стран и позволит уменьшить значительную энергетическую зависимость Софии от Москвы.

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

"Этот интерконнектор приведет к реальной диверсификации поставок газа", - заявил на церемонии начала строительства болгарский премьер-министр Бойко Борисов. На события также присутствовал его греческий коллега Алексис Ципрас.

Новый 182-километровый трубопровод между болгарским городом Димитровград и греческим городом Комотини планируется открыть в конце следующего года. Это позволит Болгарии получать газ с азербайджанского месторождения Шах-Дениз, а также сжиженный газ из разных источников через терминалы в Греции.

Проект будет стоить ориентировочно 220 млн евро. После открытия газопровод сначала сможет прокачивать 3 миллиарда кубометров газа в год, впоследствии объем может быть увеличен до 5 миллиардов кубометров.

Болгарию, которая ежегодно потребляет около 3 миллиардов кубометров газа, часто критикуют за почти абсолютную энергетическую зависимость от России. Она получает российский газ через Украину, однако российский монополист "Газпром" хочет с 2020 года прекратить поставки по этому маршруту, когда должен заработать газопровод "Турецкий поток".

Для обеспечения альтернативных вариантов газоснабжения Болгария уже давно планировала совместить свою газовую систему с сетями Греции, Сербии и Румынии, однако проекты несколько раз откладывались из-за бюрократических препятствий.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3128413
 
 
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"из-за бюрократических препятствий"
це тепер так називається "покрали гроші"? Болгария и Греция начали строить газопровод для уменьшения зависимости от газа из РФ - Цензор.НЕТ 1250
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