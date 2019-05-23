 Болгария и Греция начали строить газопровод для уменьшения зависимости от газа из РФ

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

"Этот интерконнектор приведет к реальной диверсификации поставок газа", - заявил на церемонии начала строительства болгарский премьер-министр Бойко Борисов. На события также присутствовал его греческий коллега Алексис Ципрас.

Новый 182-километровый трубопровод между болгарским городом Димитровград и греческим городом Комотини планируется открыть в конце следующего года. Это позволит Болгарии получать газ с азербайджанского месторождения Шах-Дениз, а также сжиженный газ из разных источников через терминалы в Греции.

Проект будет стоить ориентировочно 220 млн евро. После открытия газопровод сначала сможет прокачивать 3 миллиарда кубометров газа в год, впоследствии объем может быть увеличен до 5 миллиардов кубометров.

Болгарию, которая ежегодно потребляет около 3 миллиардов кубометров газа, часто критикуют за почти абсолютную энергетическую зависимость от России. Она получает российский газ через Украину, однако российский монополист "Газпром" хочет с 2020 года прекратить поставки по этому маршруту, когда должен заработать газопровод "Турецкий поток".

Для обеспечения альтернативных вариантов газоснабжения Болгария уже давно планировала совместить свою газовую систему с сетями Греции, Сербии и Румынии, однако проекты несколько раз откладывались из-за бюрократических препятствий.