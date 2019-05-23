 Венгрия получила 17 тысяч грязной нефти по "Дружбе" после возобновления прокачки, – Reuters

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

Украинская компания "Укртранснафта" возобновила прокачку нефти в направлении Европы 20 мая после перерыва в поставках 15-19 мая.

По данным источников, всего с начала мая Венгрия приняла 60 тысяч тонн загрязнённой нефти Urals по "Дружбе", весь объем поступил в адрес нефтеперерабатывающей компании MOL.

Один из собеседников сказал, что MOL направил загрязнённую нефть на хранение в резервуары и будет решать вопрос о переработке этого сырья отдельно.