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 США добиваются от Южной Кореи запрета на использование оборудования Huawei

Вашингтон по различным каналам пытается добиться от Южной Кореи запрета на использование южнокорейскими компаниями оборудования китайской телекоммуникационной компании Huawei, сообщила газета Chosun Ilbo.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Она приводит случай, когда один из сотрудников американского госдепартамента в беседе с южнокорейским коллегой заявил, что местная компания LG Uplus Corp, которая работает на оборудовании Huawei, "не должна иметь право использовать чувствительные сферы в работе в Южной Корее".

Сама же Huawei должна быть "в конечном итоге, если не немедленно", изгнана из страны.

Издание сообщило, что правительство США недавно по различным дипломатическим каналам информировало МИД Южной Кореи, что "использование продуктов Huawei может вызвать проблемы с безопасностью", сообщила Chosun Ilbo со ссылкой на неназванный дипломатический источник в Сеуле.

Президент США Дональд Трамп в прошлую среду подписал исполнительный указ "Об обеспечении безопасности поставок информационно-коммуникационных технологий и услуг", который позволит его администрации блокировать иностранные технологические компании от ведения бизнеса в США, если они угрожают национальной безопасности.

Министерство торговли США приняло решение внести Huawei в список компаний, поставки для которых из США могут осуществляться только на основании специальных лицензий.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3128407
 
 
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