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 В Киеве начнут капитальный ремонт Броварского проспекта

Броварской проспект от Левобережной площади до путепровода улицы Киото в Киеве капитально отремонтируют.

Соответствующий рабочий проект утвержден распоряжением Киевской городской государственной администрации №913, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу КГГА.

В частности, проектом предусмотрен капитальный ремонт проезжей части, ремонт тротуаров, строительство велосипедной дорожки, устройство современного освещения, ремонт и строительство ливневой канализации, благоустройство прилегающей территории.

Расчетная скорость этой магистральной улицы районного значения с 6-8 полосами движения в обоих направлениях – 80 км/час. Осуществить работы запланировано за 13 месяцев.

Финансирование капитального ремонта Броварского проспекта будет осуществляться в соответствии со столичным бюджетом и Программами экономического и социального развития Киева на соответствующие годы.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3128369
 
 
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