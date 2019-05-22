 Минобороны без конкуренции закупило белорусскую технику на 100 миллионов

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договоров, в этом году поставят технику 2019 выпуска с запасными частями и колесом.

В частности, 11 автокранов КС-55727-F-12 на шасси МАЗ-6317F5 (Беларусь) 6х6 Евро-5 грузоподъемностью 25 тонн по 4,83 млн грн за штуку. Как отмечает издание, в открытых источниках такие краны можно найти в продаже по $157 тыс. или 4,15 млн грн.

В июне 2018 года "Стройдормаш" продал армии автокраны КС-55727-К-12 на шасси МАЗ-6317X5 (Беларусь) 6х6 худшего класса Евро-4 грузоподъемностью 25 тонн по 4,2 млн грн.

Также закупили 11 экскаваторов ЭО-650А на шасси МАЗ-6317 6х6 Евро 2 по 4,71 млн грн за штуку. В мая 2018 года "Стройдормаш" продал армии такие же экскаваторы по 4,53 млн грн.

Кроме того, закуплено 2 автогрейдера BGD-140 производства УП "Диапал" (Беларусь) с грейдерным отвалом, бульдозерным отвалом и рыхлителем по 3 млн грн за штуку. В апреле 2018 года "Стройдормаш" продал армии такие же автогрейдеры по 2,8 млн грн.

Гарантийный срок на все машины составляет один год, в том числе 1500 моточасов и 30 тыс. км пробега.

Сумма сделок на 5% ниже общей ожидаемой стоимости закупок в 111,18 млн грн. Компания получила заказ без конкуренции, потому что никто больше не пришел на торги.

Читайте также: Разведчики Минобороны закупили автомобили Toyota с сейфами по 900 тысяч за штуку

На тендере по автокранам ООО "Торговый дом "АвтоКрАЗ" жаловалось в АМКУ на требования по количеству секций не менее четырех, ограничителю нагрузки ОНК-160 С или аналога и кабины машиниста повышенной комфортности без детализации, а на тендере по экскаваторам – на определение аналога. Однако жалобщик не доказал и документально не подтвердил, что не может выполнить эти требования, поэтому админколегия не удовлетворил жалобы.

Киевский "Стройдормаш" принадлежит Мирославу Гуйвану, председателю наблюдательного совета и основному акционеру ЗАО "Спецбудмаш", которое с 2013 года получило подрядов на 78,1 млн грн.

Всего с 2008 года "Стройдормаш" получил государственных подрядов на 2,17 млрд грн.

Также Минобороны пыталось купить автокран грузоподъемностью 300 тонн ожидаемой стоимостью 55 млн грн. Однако тот тендер отменили после отклонения единственного участника ООО "Констракшн Машинери", поскольку его кран Grove GMK 6300L-1 имел максимальную грузоподъемность 99 тонн при высоте стрелы не менее 24,4 м на вылете 8 м вместо по крайней мере 104 тонн и грузовой момент 825 тонн вместо по крайней мере 960 тонн, как требовалось.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram