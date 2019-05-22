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 Кабмин утвердил порядок проведения аудита использования информационных технологий

Кабинет министров на заседании 22 мая утвердил порядок проведения Государственной аудиторской службой и ее территориальными органами государственного финансового аудита использования информационных технологий.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Как отмечается в постановлении Кабмина, с этой целью штат Госаудитслужбы увеличивается на 20 человек, до 594 служащих.

Постановление также определяет терминологиию о госфинаудите информтехнологий.

Согласно указанному порядку, Госаудитслужба получает право на временный доступ к информационно-телекоммуникационным системам подконтрольных учреждений с учетом требований по обеспечению защиты информации, которая является собственностью государства, или информации с ограниченным доступом, требования относительно защиты которой установлены законом.

Постановление также определяет механизм проведения Госаудитслужбой (в том числе ее территориальными органами) госфинаудита использования информационных технологий, который направлен на проведение проверки и анализа законности и эффективности использования (внедрения) информационных технологий (ПО, баз данных, систем, процессов и ресурсов) подотчетными организациями.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3128358
 
 
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