 Кабмин утвердил порядок проведения аудита использования информационных технологий

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Как отмечается в постановлении Кабмина, с этой целью штат Госаудитслужбы увеличивается на 20 человек, до 594 служащих.

Постановление также определяет терминологиию о госфинаудите информтехнологий.

Согласно указанному порядку, Госаудитслужба получает право на временный доступ к информационно-телекоммуникационным системам подконтрольных учреждений с учетом требований по обеспечению защиты информации, которая является собственностью государства, или информации с ограниченным доступом, требования относительно защиты которой установлены законом.

Постановление также определяет механизм проведения Госаудитслужбой (в том числе ее территориальными органами) госфинаудита использования информационных технологий, который направлен на проведение проверки и анализа законности и эффективности использования (внедрения) информационных технологий (ПО, баз данных, систем, процессов и ресурсов) подотчетными организациями.

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