 Банк главы "Турбоатома" через суд отменил штраф НБУ за обналичивание средств

Как сообщает пресс-служба НБУ, регулятор планирует обжаловать указанное решение суда в апелляционном порядке, передает БизнесЦензор.

Как сообщалось, в феврале Нацбанк принял решение о наложении штрафа на АО "Мегабанк" в размере 6,2 млн грн, а в марте обнародовал основания для принятия мер воздействия.

Как пояснили в НБУ, основанием для штрафа стало установление Национальным банком факта совершения АО "Мегабанк" рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

В частности, регулятором выявлены факты снятия наличных за период с марта 2017 года по апрель 2018 года в общей сумме около 211,8 млн грн группой физических лиц-клиентов банка. Характер таких финансовых операций дает основания полагать, что целью их осуществления является конвертация (перевод) безналичных средств в наличные.

Напомним, на начало года гендиректор "Турбоатома" Виктор Субботин опосредованно владел 60,9% акций банка. По 15% акций "Мегабанка" принадлежат Европейскому банку реконструкции и развития и немецкому государственному банку KfW, а 6,02% – Международной финансовой корпорации.

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