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 Украина подпишет соглашение с Канадой о совместном кинопроизводстве

Правительство приняло решение о подписании Соглашения о совместном производстве аудиовизуальных произведений между Кабинетом министров Украины и правительством Канады.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

Подписание Соглашения позволит расширить возможности продвижения украинских креативных индустрий, в частности, аудиовизуальных произведений путем постоянного обмена и межкультурного диалога между странами, участия украинских производителей аудиовизуальных произведений в международных кинопроектах, а также популяризации украинского искусства за рубежом.

Применение положений Соглашения обеспечит предпосылки для создания совместных украинско-канадских аудиовизуальных произведений, будет способствовать двустороннему сотрудничеству в сфере кинематографии между Украиной и Канадой.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3128352
 
 
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