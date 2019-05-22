 Зеленский назначил замглавы АП руководителя миссии Украины при НАТО

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ №317/2019 обнародован на сайте главы государства.

Вадим Пристайко до последнего времени занимал должность главы миссии Украины при НАТО, в 2014-2017 годах занимал должность заместителя министра иностранных дел. В 2012-2014 годах был послом Украины в Канаде, до этого в 2009-2012 годах работал в посольстве Украины в США.

Как сообщалось, ранее в среду Зеленский отменил изданный накануне указ о назначении Елены Зеркаль о назначении ее замглавы АП, "как нереализованный".

По данным источников издания Украинская правда, Зеркаль отказалась от должности заместителя главы Администрации президента. Точной причины отказа Зеркаль источники не называют.

Сама Елена Зеркаль пообещала прокомментировать ситуацию в среду вечером.

Напомним, 21 мая президент Владимир Зеленский назначил главой своей администрации адвоката Андрея Богдана. Первым заместителем главы АП стал Сергей Трофимов. Также заместителями были назначены Кирилл Тимошенко, сценарист студии "Квартал 95" Юрий Костюк, бывший заместитель министра юстиции Руслан Рябошапка.

Андрей Богдан работал в команде Владимира Зеленского в ходе президентской кампании. Он также является адвокатом олигарха Игоря Коломойского и периодически посещал его для личных встреч в последние годы. При этом Богдан подтверждал, что в качестве адвоката Игоря Коломойского ведет дела об отмене национализации "Приватбанка".

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