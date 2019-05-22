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 Великобритания ликвидирует обанкротившийся сталелитейный концерн British Steel

Второй по величине сталелитейный концерн Великобритании British Steel объявил о банкротстве, после чего органы юстиции страны 22 мая постановили принудительно ликвидировать концерн, поскольку все усилия по его спасению завершились провалом.

British Steel предписано распродать все активы, чтобы погасить долги и обеспечить выплату зарплат сотрудникам до полной ликвидации концерна, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

В результате банкротства концерна работу теряют почти 5 тысяч человек, под угрозой находятся еще 20 тысяч рабочих мест в сфере поставки продукции.

Ранее профсоюзы уже неоднократно требовали национализации British Steel.

Министр экономики Великобритании Грег Кларк заявил, что правительство вместе с British Steel, его владельцами Greybull Capital и кредиторами "неустанно изучало все возможные опции" для спасения бедствующего предприятия, однако найти решения так и не удалось.

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Накануне Reuters, ссылаясь на источник в British Steel, сообщило, что бывшая дочка Tata Steel находится под угрозой краха и будет вынуждена объявить банкротство, если в самое ближайшее время не получит государственное финансирование в объеме 30 млн фунтов стерлингов (34,1 млн евро).

Инвестор Greybull Capital выкупил British Steel у Tata Steel в 2016 году. Недавно концерн British Steel взял кредит в размере 120 млн фунтов.

Позиции второго по величине сталелитейного концерна Великобритании сильно пошатнулись из-за кризиса вокруг "Брекзита" и вызванных им экономических рисков.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3128347
 
 
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