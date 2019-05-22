 Холодницкий открыл дело против Порошенко после встречи с Крючковым

Как сообщает пресс-служба САП, такое решение Холодницкий принял по результатам личного приема Крючкова, передает БизнесЦензор.

В частности, решением главы САП по итогам встречи в единый реестр внесены сведения по преступной деятельности должностных лиц ПАО "Центрэнерго" и Фонда государственного имущества Украины.

Согласно заявлению Крючкова, должностные лица и члены набсовета "Центрэнерго", совместно с должностными лицами ФГИ и рядом должностных лиц органов государственной власти, распределили ключевые должности в компании с целью хищения средств госпредприятия.

"Вместе с тем, как утверждает заявитель, совместные действия указанной группы лиц координировались народным депутатом Украины Кононенко И.В. и бывшим президентом Украины", – сказано в сообщении.

Согласно заявлению, результатом преступных действий является реализация схемы завладения имуществом ПАО "Центрэнерго" путем утверждения результатов конкурса по приватизации принадлежащего государству пакета акций общества.

"При этом средства в сумме более 6 млрд грн, которые должны быть получены от такого отчуждения, предварительно незаконно выведены из ПАО "Центрэнерго" и конвертированы через подконтрольные субъекты хозяйствования в течение 2016-2018 годов. Досудебное расследование начато по ч. 2 ст. 364 УК Украины", – заявляют в САП.

Кроме того, по заявлению Крючкова в реестр внесены сведения по преступной деятельности должностных лиц ПАО "Центрэнерго" в сговоре с ООО "Укрвуглетрейдинг", ООО "Шахтарськтранс" при закупке угля на общую сумму около 170 млн грн по завышенной стоимости, в том числе используя фиктивные предприятия.

Действия указанных должностных лиц предварительно квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Также САП по заявлению Крючкова начала расследования по факту завладения должностными лицами ЗАО "Нижнеднестровская ГЭС" и ПАО "Укргидроэнерго" имуществом и средствами указанных предприятий путем незаконной передачи имущества ГЭС в пользу "Укргидроэнерго" на сумму 1,1 млрд грн, а также приобретения в течение 2010-2015 годов товаров, работ и услуг в ООО "Консорциум", НПО "Укргидроэнергострой", ООО "ШДСУ", ООО "Грин Лайт", ООО "Будмонтажсервис 1", ООО "Укренерджи" и ООО "Кабельтехпостач" по завышенным ценам и оплаты частным компаниям за работы, которые фактически не выполнялись.

"В целом размер ущерба интересам государства и других акционеров указанных хозяйственных обществ превышает 2,2 млрд грн. Действия указанных должностных лиц предварительно квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины", – сказано в сообщении.

Также начато расследования злоупотреблений служебным положением должностными лицами ПАО "Черкассыоблэнерго" и ПАО "Азот", которые якобы незаконно заключили мировое соглашение о рассрочке долга за электроэнергию и его выплате частями.

Действия указанных должностных лиц предварительно квалифицированы по ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Как сообщалось, ранее Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему народному депутату, руководителю компании "Энергомережа" Дмитрию Крючкову в виде содержания под стражей на 45 суток с альтернативой залога в сумме 7 млн грн.

Ранее журналисты-расследователи телепрограммы "Схемы: коррупция в деталях – RFERL" утверждали, что экс-нардеп Крючков через руководимую им компанию "Энергомережа" в 2015 году организовывал схемы выведения средств из государственных энергоснабжающих компаний (облэнерго) в интересах, в частности, бизнесменов Игоря и Григория Суркисов, а также народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Игоря Кононенко.

Крючков подозревается в нанесении ущерба государству на сумму свыше 346 млн грн (ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

Крючков был задержан в Германии 14 июля 2018 года, но вскоре выпущен под залог. Однако впоследствии Крючков согласился на процедуру экстрадиции и вновь подвергся тюремному заключению. НАБУ сообщило о подготовке пакета документов, необходимых для экстрадиции подозреваемого в Украину.

Заместитель генпрокурора Евгений Енин 29 марта 2019 года сообщил, что Генеральная прокуратура направила запрос в Германию на экстрадицию Крючкова.

15 апреля детективы НАБУ в международном аэропорту "Борисполь" задержалиэкстрадированного в Украину из Германии Крючкова.

Крючков в суде заявил, что директор НАБУ Артем Сытник получал от компании "Энергомережа" взятки.

Государственное бюро расследований 16 апреля начало досудебное расследование в уголовном производстве по факту получения директором Национального антикоррупционного бюро Украины Сытником неправомерной выгоды и особо крупном размере от Крючкова и других неустановленных лиц.

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