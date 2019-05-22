 Украина и Грузия предложат ЕС профинансировать сообщение между портами Черноморского региона

Соответствующее решение было принято на министерской конференции в Бухаресте (Румыния) 21 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Во время встречи представители Украины, Грузии, Молдовы, Болгарии, Турции и Хорватии определили основные приоритеты сотрудничества для развития Черноморского региона. Среди них, в частности: развитие контейнерно-фидерного сообщения между портами Поти/Батуми - Одесса - Констанца, а также организация контрейлерных перевозок в направлении Азия - Каспийское море - Азербайджан - Грузия - Черное море - Румыния/Украина и обратно.

Помимо этого, участники конференции признали важным направлением для сотрудничества сохранение и устойчивое использование водных биоресурсов, развитие аквакультуры и борьбу с незаконным рыболовством.

При этом заместитель министра инфраструктуры Украины Виктор Довгань отметил, что важным шагом будет принятие декларации министров об утверждении общей морской повестки дня для Черного моря.

"Украина заинтересована в стимулировании развития портовой инфраструктуры и использовании потенциала портов Черного моря. Выработка согласованных решений, реализация которых направлена на развитие многостороннего экономического сотрудничества в регионе Черного моря, является общей задачей", - заявил Довгань во время конференции.

Как сообщалось, посол Канады в Украине Роман Ващук предлагал украинским властям вести дискуссии с целью достижения солидарности в регионе Черного моря с другими странами Черноморского бассейна - Румынией, Болгарией и Турцией.

Ранее Администрация морских портов Украины определила приоритетами развития портов Украины интеграцию в расширенную Трансъевропейскую опорную транспортную сеть (TEN-T), приведение портовых сборов и отчислений к конкурентному уровню и реализацию проектов государственно-частного партнерства в портах.

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