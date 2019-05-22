 Зеленский планирует встречу с представителями МВФ на следующей неделе

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает БизнесЦензор.

"Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с миссией Международного валютного фонда, находящейся в Киеве. Встреча состоится на следующей неделе, как и было запланировано", – сказано в сообщении.

Как отмечают в пресс-службе главы государства, сейчас представители миссии проводят встречи с чиновниками.

Как сообщалось, ранее представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус допустил, что вызванная досрочными выборами в Верховную Раду неопределенность с парламентской коалицией и правительством может повлиять на текущее сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) по программе stand by.

"Думаю, вопрос в том, что МВФ хочет понимать, кто будет правительством, кто будет коалицией, с кем будет вестись дальнейшее сотрудничество – все-таки горизонт сотрудничества больше, чем месяц-два", – сказал Герус.

Напомним, миссия МВФ прибыла в Киев 20 мая для оценивания выполнения текущей программы сотрудничества с Украиной по программе stand by и консультаций по IV статье устава МВФ и начала встречи 21 мая.

В СМИ в среду появились сообщения о якобы досрочном сворачивании миссии, однако в представительстве МВФ заявили, что эксперты Фонда продолжают свои встречи с властями, хотя решение Зеленского о роспуске Рады и последовавшее затем заявление об отставке премьера действительно создало проблему для работы миссии.

Ранее глава представительства Фонда в Украине Йоста Люнгман сообщил, что миссия планирует работать в Украине две недели. Среди основных проблемных вопросов он отметил принятие новой редакции закона об ответственности за незаконное обогащение после отмены предыдущей Конституционным судом в феврале этого года.

Новая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу, тогда как остальные средства будут выделяться по итогам полугодовых пересмотров программы в 2019 году.

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