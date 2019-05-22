 Кабмин назначил независимые наблюдательные советы для госбанков

Об этом сообщил министр Кабинета министров Александр Саенко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Да, были утверждены результаты отбора по трем государственным банкам - "Ощадбанку", "Приватбанку" и "Укрэксимбанку", – сказал Саенко.

Он не смог назвать имена назначенных членов набсоветов, однако уточнил, что процедура их назначения прошла прозрачно.

"Отбор проходил максимально прозрачно, совместно с нашими международными партнерами", – подчеркнул министр Кабмина.

Как сообщалось, в начале апреля Конкурсная комиссия объявила о проведении конкурсного отбора претендентов на должности независимых членов наблюдательных советов АО КБ "Приватбанк", АО "Ощадбанк", АО "Укрэксимбанк".

27 марта Кабинет министров одобрил HR компании по отбору персонала для определения претендентов на должности независимых членов наблюдательных советов госбанков.

По результатам конкурсов для АО "Ощадбанк" отобрано ООО "Педерсен энд партнерс", для АО "Укрэксимбанк" – ООО "Уорд Хауэл Украина", для АО КБ "Приватбанк" – ООО "Телент Эдвайзорс".

Напомним, Верховная Рада в начале июля 2018 года приняла закон о реформировании наблюдательных советов государственных банков (законопроект №8331-д).

Согласно документу, набсовет госбанков должен состоять из девяти членов, из которых шесть должны быть независимыми, три – представителями государства, по одному от президента, Кабинета министров и Верховной Рады.

Набсовет также определяет критерии, которым должны соответствовать независимые члены и представители государства в набсовете госбанка.

Для определения претендентов на должности членов набсовета госбанка Кабинет министров создает конкурсную комиссию, в состав которой входят три представителя от президента Украины, три представителя от правительства, один представитель парламента.

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