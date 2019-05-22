 Германия откажется признавать санкции США против "Северного потока-2", – Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя германского министерства, передает БизнесЦензор.
Как сообщалось, накануне министр энергетики США Рик Перри заявил, что США вскоре подготовят законопроект о санкциях в отношении компаний, связанных с проектом "Северный поток-2".
"Сенат Соединенных Штатов собирается принять законопроект, Конгресс одобрит его, он пойдет к президенту, и президент его подпишет, тем самым наложив санкции на "Северный поток-2", – заявил Рик Перри.
Напомним, палнируется, что газопровод "Северный поток 2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе в обход традиционных транзитных маршрутов через Украину. Его протяженность – более 1,2 тыс. км. Пропускная способность составит 55 млрд кубометров газа в год. Проект реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями – Engie, Uniper OMV, Shell, Wintershall.
Строительство газопровода в настоящее время активно продолжается, на территории Германии строится станция приемки газа. Отсутствует только одно разрешение на стройку по дну Балтийского моря – от властей Дании, хотя компания-оператор уже подала две заявки на два разных маршрута прокладки трубы.
Теперь Дания требует от компании-оператора провести исследование альтернативного маршрута газопровода к юго-востоку от острова Борнхольм и подать новую заявку и комплект документации по оценке воздействия газопровода на окружающую среду. Компания-оператор подала апелляцию на это решение.
Глава "Газпрома" Алексей Миилер" заявил, что проект строительства газопровода "Северный поток 2" профинансирован уже на 4/5 от общего объема инвестиций, поэтому, если и будут изменения сроков запуска этого проекта, то крайне незначительные.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на представленный датскому регулятору отчет сообщило, что завершение строительства и ввод газопровода планируется во втором полугодии 2020 года.
В Nord Stream 2 AG сообщили, что график "Северного потока 2" с вводом в 2020 году относится только к третьему варианту маршрута в Дании, заявка по которому была подана в апреле 2019 года, так как работа по ней потребует определенного времени.
дурня
Для сведения: оккупация Крыма и Донбасса - это ПРЕЖДЕ ВСЕГО из-за огромных месторождений газа на шельфе Феодосии и в Юзовском месторождении. Не дать Украине их использовать. Всё остальное вторично. Хотя у нас и на Львовщине газа хватает.
А если что - мы, добровольцы, всегда готовы. Давайте их сюда, с руками или без, связанными, развязанными, торчащими из жопы (верный антропометрический признак кацапа) - в Одессе дом Профсоюзов раскочегарить недолго.
Недавно объяснял американцам, как у нас называют презервидента рашки и что это означает. ***** is a small withered dirty dick. Громко смеялись
А насчёт прямого конфликта - я был о тебе лучшего мнения, прямой конфликт начался 20 февраля 2014 года, когда они начали захватывать Крым и продолжается до сих пор без перерывов, их войска все эти пять с половиной лет на нашей земле непрерывно, и они не вступали в конфликт, а находятся в нём постоянно.
Прямой конфликт с применением большого количества регулярных войск. Кацапы в лугандоне находятся постоянно, вопрос в количестве и статусе - большинство времени это отпускники в относительно небольшом количестве, основное мясо - местная сепарня.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-47427080
Корабль уже давно вернулся на землю в целости и сохранности. так что если рашка попробует шантажировать хоть как то то ее сразу же пошлют нахер
Пора бы США уже ввести САНКЦИИ вместо бессмысленной демо-версии "санкций".
Потом Францы,Итальяно,Бриты,Немцы их признали незаконными и в 83г.газопровод был запущен (при активной поддержке Японии).