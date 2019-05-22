 Германия откажется признавать санкции США против "Северного потока-2", – Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя германского министерства, передает БизнесЦензор.

Как сообщалось, накануне министр энергетики США Рик Перри заявил, что США вскоре подготовят законопроект о санкциях в отношении компаний, связанных с проектом "Северный поток-2".

"Сенат Соединенных Штатов собирается принять законопроект, Конгресс одобрит его, он пойдет к президенту, и президент его подпишет, тем самым наложив санкции на "Северный поток-2", – заявил Рик Перри.

Напомним, палнируется, что газопровод "Северный поток 2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе в обход традиционных транзитных маршрутов через Украину. Его протяженность – более 1,2 тыс. км. Пропускная способность составит 55 млрд кубометров газа в год. Проект реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями – Engie, Uniper OMV, Shell, Wintershall.

Строительство газопровода в настоящее время активно продолжается, на территории Германии строится станция приемки газа. Отсутствует только одно разрешение на стройку по дну Балтийского моря – от властей Дании, хотя компания-оператор уже подала две заявки на два разных маршрута прокладки трубы.

Теперь Дания требует от компании-оператора провести исследование альтернативного маршрута газопровода к юго-востоку от острова Борнхольм и подать новую заявку и комплект документации по оценке воздействия газопровода на окружающую среду. Компания-оператор подала апелляцию на это решение.

Глава "Газпрома" Алексей Миилер" заявил, что проект строительства газопровода "Северный поток 2" профинансирован уже на 4/5 от общего объема инвестиций, поэтому, если и будут изменения сроков запуска этого проекта, то крайне незначительные.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на представленный датскому регулятору отчет сообщило, что завершение строительства и ввод газопровода планируется во втором полугодии 2020 года.

В Nord Stream 2 AG сообщили, что график "Северного потока 2" с вводом в 2020 году относится только к третьему варианту маршрута в Дании, заявка по которому была подана в апреле 2019 года, так как работа по ней потребует определенного времени.

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