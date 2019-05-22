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 Власть, Энергетика, Транспорт
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Все про:Газ (3490) Газпром (1235) Германия (647) санкции (1206) США (2143) Северный поток (453)

 Германия откажется признавать санкции США против "Северного потока-2", – Reuters

Министерство экономики Германии приняло к сведению угрозу санкций США в отношении проекта Северный поток 2, но Берлин не признает санкции, имеющие экстерриториальное действие.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя германского министерства, передает БизнесЦензор.

Как сообщалось, накануне министр энергетики США Рик Перри заявил, что США вскоре подготовят законопроект о санкциях в отношении компаний, связанных с проектом "Северный поток-2".

"Сенат Соединенных Штатов собирается принять законопроект, Конгресс одобрит его, он пойдет к президенту, и президент его подпишет, тем самым наложив санкции на "Северный поток-2", – заявил Рик Перри.

Напомним, палнируется, что газопровод "Северный поток 2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе в обход традиционных транзитных маршрутов через Украину. Его протяженность – более 1,2 тыс. км. Пропускная способность составит 55 млрд кубометров газа в год. Проект реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями – Engie, Uniper OMV, Shell, Wintershall.

Строительство газопровода в настоящее время активно продолжается, на территории Германии строится станция приемки газа. Отсутствует только одно разрешение на стройку по дну Балтийского моря – от властей Дании, хотя компания-оператор уже подала две заявки на два разных маршрута прокладки трубы.

Теперь Дания требует от компании-оператора провести исследование альтернативного маршрута газопровода к юго-востоку от острова Борнхольм и подать новую заявку и комплект документации по оценке воздействия газопровода на окружающую среду. Компания-оператор подала апелляцию на это решение.

Глава "Газпрома" Алексей Миилер" заявил, что проект строительства газопровода "Северный поток 2" профинансирован уже на 4/5 от общего объема инвестиций, поэтому, если и будут изменения сроков запуска этого проекта, то крайне незначительные.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на представленный датскому регулятору отчет сообщило, что завершение строительства и ввод газопровода планируется во втором полугодии 2020 года.

В Nord Stream 2 AG сообщили, что график "Северного потока 2" с вводом в 2020 году относится только к третьему варианту маршрута в Дании, заявка по которому была подана в апреле 2019 года, так как работа по ней потребует определенного времени.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3128327
 
 
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 Топ комментарии
 
Все таки мир состоит из придурков, да Путин и строит ету нитку для того чтобьі Европа и США разосрались , на ето можно потратить не только 11 млрд , вон сколько он дал Мадурке хотя знает что не вернется , так что меркель - шмеркель та еще комсомольская подстилка а Европа и США сидят себе на тепльіх унитазах и радуются - бабло прибьіло. Но пусть не жалуются когда им всем начнут гландьі рвать через теплую задницу. Проблем немеряно (правда как всегда сами себе) их нужно решать , цивилизации пиздец а онги ничего не видят , так усльішите и прочуствуете уже не долго осталось.
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То есть когда Германия хочет заработать на газе, то они меркантильные дураки падонки твари и т.д. А когда вы Украина хотите на российском газе заработать, то все нормально и хорошо, цивилизованно, да?
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Для Украины эти деньги - вопрос жизни и смерти. А для Германии - восьмой слой икры на бутерброде.
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Все таки мир состоит из придурков, да Путин и строит ету нитку для того чтобьі Европа и США разосрались , на ето можно потратить не только 11 млрд , вон сколько он дал Мадурке хотя знает что не вернется , так что меркель - шмеркель та еще комсомольская подстилка а Европа и США сидят себе на тепльіх унитазах и радуются - бабло прибьіло. Но пусть не жалуются когда им всем начнут гландьі рвать через теплую задницу. Проблем немеряно (правда как всегда сами себе) их нужно решать , цивилизации ****** а онги ничего не видят , так усльішите и прочуствуете уже не долго осталось.
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Х-ло будує щоб бабки з того поімєть, а розісратись злегка можуть лише всередині Європки держави, які зараз тразитують росгаз і втратять прибутки і нові центральноєвропейські та балканські транзитери по "обхідних" маршрутах. США погрожують санкціями проти ПП-2 вже 2 роки і ніфіга не роблять реально, порівняйте з пресингом Ірану, Венесуели, китайських компаній.
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То есть когда Германия хочет заработать на газе, то они меркантильные дураки падонки твари и т.д. А когда вы Украина хотите на российском газе заработать, то все нормально и хорошо, цивилизованно, да?
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Для Украины эти деньги - вопрос жизни и смерти. А для Германии - восьмой слой икры на бутерброде.
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"Для Украины эти деньги - вопрос жизни и смерти. "

дурня
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Это проблемы Украины а не немцев. Денег много не бывает, это капитализм.
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тоже верно, кстати. В капиталистическом мире не бывает друзей - есть интересы. И в интересах Германии построит прямой газогон в обход Украины.
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А в чем интерес? Газ она и так получает через Украину. Количество газа не увеличивается, потому как кацапы хотят перекрыть украинский транзит. В чем польза для фрицев? Немцы исторически с паРашей союзничали во время войн и регулярно ******** получали от Британии и США. Последняя вона давно была, наверно снова хотят ******** отхватить
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Интерес немцев - получать газ напрямую, без посредников. Вполне логичный интерес. Чистая экономия для них - миллиарды евро в год, которые не нужно будет платить транзитным странам. Плюс - повышение общей конкуретноспособности экономики Германии за счёт подешевения ресурсов. Плюс ещё немцы станут крупнейшим хабом и смогут продавать газ другим странам ЕС, накручивая свой процент. А с учётом этого - цена вопроса становится выше ещё на порядок, учитывая истощение месторождений в Северном море и снижение добычи там. Короче, на кону такие деньги, шо вся Украина столько не стоит. Поэтому немцы будут топить за строительство СП-2 до последнего, и только прямое военное вторжение США сможет их остановить.
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А как по мне очень важную роль играет тот факт, что мы чрезвычайно ненадёжное и непредсказуемое государственное образование. Это если отбросить агрессию рашки. А если учитывать ещё и её, то уход от транзита через нас это очень важное и очень срочное дело, важнее которого у немцев нет, учитывая их критическую ситуацию с энергетикой. Где то тут на цензоре была статья от эксперта, в которой объяснялась ситуация в Германии с энергетикой и газом в частности. Он доигрались с потаканием зелёной энергетике из-за чего на данный момент ситуация с энергобалансом у них критическая, любые длительные перебои поставок газа означают катастрофу.
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Вот пусть и покупают сжиженный газ у американцев, строят трубопровод из Катара (правда, для этого надо перестать играть в озабоченность и прекратить войну в Сирии). Они на самом деле совершают национальное предательство по отношению к своей стране, превращая её окончательно в вассала рашки, причём всей, а не половины, как в 1945-1990 гг. И чисто за деньги для себя лично, потому что экономически и политически для всей страны это в конечном итоге невыгодно.
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Это чушь, в реальности ничего страшного не произойдёт после окончания транзита. Ведь деньги Газпрома Украина и так не видела - их разворовывали, и они оседали в далёких оффшорах. А больше всех визжат те, кто наживался на этом. А простым украинцам от этого не тепло и не холодно.
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А недостающий газ ты где брать собрался? Или ты серьёзно веришь, что мы у рашки его не покупаем, а покупаем в Европе? Это же детский сад.
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У нас своего газа на самом деле предостаточно.
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Неа. Почитай статьи тут же, на цензоре.
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У меня информация из менее открытых, но более надёжных источников.
Для сведения: оккупация Крыма и Донбасса - это ПРЕЖДЕ ВСЕГО из-за огромных месторождений газа на шельфе Феодосии и в Юзовском месторождении. Не дать Украине их использовать. Всё остальное вторично. Хотя у нас и на Львовщине газа хватает.
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Тут вопрос совсем не в деньгах, а в том, что у кацапов после постройки северного потока2 будут полностью развязаны руки в вопросе большой войны против Украины, и глубокоозабоченнные еврошлюхи это прекрасно понимают. Кроме того это еще и взятка германии во всем том же вопросе агрессии против нашей страны - кацапы немчуре бабло, а эти шлюшки соглашаются с любыми действиями орды по отношению к Украине. А экономики (во всяком случае для кацапов) там абсолютно нет, чистой воды геополитика.
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Ага, развязаны. В 2014 году они чем-то были связаны? Силы в тех руках нет, что связанных, что нет, вот в чём проблема. «Можем повторить» только во влажных мечтах. Реальность - даже гипсокартонный ДАП штурмовали столько же, сколько немцы в своё время железобетонный Севастополь с его 300-миллиметровыми орудиями на 35-й батарее.
А если что - мы, добровольцы, всегда готовы. Давайте их сюда, с руками или без, связанными, развязанными, торчащими из жопы (верный антропометрический признак кацапа) - в Одессе дом Профсоюзов раскочегарить недолго.
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Если подытожить в двух словах - у пуйла кишка тонка )
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Потому его и называют *****.
Недавно объяснял американцам, как у нас называют презервидента рашки и что это означает. ***** is a small withered dirty dick. Громко смеялись
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Глупости. Оба раза, когда кацапы в большом количестве перебрасывали на нашу территорию свои войска и вступали в прямой конфликт - сопротивление ВСУ было сломлено в кратчайшие сроки. Результатом чего стали два позорных минска.
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Да ну? И что же они дальше не пошли? Только не надо рассказывать, что ***** НЕ ХОТЕЛ захватить всю Украину. "Ой, не нужна мне Украина, спасибо, ну бросьте, не хочу, не уговаривайте. Могу, но не буду." Его так уговаривали, а он отнекивался.
А насчёт прямого конфликта - я был о тебе лучшего мнения, прямой конфликт начался 20 февраля 2014 года, когда они начали захватывать Крым и продолжается до сих пор без перерывов, их войска все эти пять с половиной лет на нашей земле непрерывно, и они не вступали в конфликт, а находятся в нём постоянно.
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Надо. Даже у невменяемого ***** есть представление о последствиях и расценках прямой оккупации 30 млн страны. Никто на это не пойдёт, сейчас не 20 век, так никто уже не воюет. На данный момент кацапы достигли почти всех свои целей с помощью тактики "гнойника", которую они за последние 50 лет по отношению к соседям применяли уже раз 5.

Прямой конфликт с применением большого количества регулярных войск. Кацапы в лугандоне находятся постоянно, вопрос в количестве и статусе - большинство времени это отпускники в относительно небольшом количестве, основное мясо - местная сепарня.
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"Оба раза" - результат прямого предательства Петра Порошенко и его шестёрки Муженко. А не военного превосходства кацапов.
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Та не сможет немного подергается и перестанет к тому же В системах ПВО/ПРО России нашли иностранные компоненты, подпадающие под новые санкции США и Тут рашка без сша не может....Мне Интересно Если бы в США была такая проблема что ПВО США зависят от рашки что было бы ) я теоретически)
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Они в Космос астронавтов не могут без Рашки доставить, а Вы о каких-то транзисторах.
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воно їм і не треба було, але скоро повністю відмовляться від совєцких рокєт
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Просыпайся Германия откажется признавать санкции США против "Северного потока-2", – Reuters - Цензор.НЕТ 2527
https://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-47427080

Корабль уже давно вернулся на землю в целости и сохранности. так что если рашка попробует шантажировать хоть как то то ее сразу же пошлют нахер Германия откажется признавать санкции США против "Северного потока-2", – Reuters - Цензор.НЕТ 9612
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А где там вообще сказано про США? Там даже сам факт использования толком не доказан. А об источниках вообще ни слова. Скорее всего - китайские. К тому же РФ последнее время нередко разрабатывает процессоры для ВПК, и делает их на Китайских заводах.
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РФ ничего не разрабатывает . Она использует китайские копии пентиума .
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Ну надо же понять людей. Они и так долго терпели, теряли деньги из-за каких-то принципов ...
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Да ничего особо еврошлюхи не теряли, санкции довольно условные и реально смешные, и обходятся очень легко (строительство керченского моста и поставка турбин в Крым это ярко демонстрируют).
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Прагматичные немцы не видят смысла в том, что изначально лишено смысла. Что есть эти недосанкции, что нет. Так зачем заморачиваться?

Пора бы США уже ввести САНКЦИИ вместо бессмысленной демо-версии "санкций".
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Если немцы прагматичные почему Американцы не должны быть прагматичными ?
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Потому что американцы отобрали у нас ЯО в обмен на пустую бумажку. Развели нас и кинули. Это подлость и предательство. Немцы такого не делали.
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Не мае на вас ****** общого кордону з рашкою, шоб вони вам зареферендили.
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Меркель принимает правильное решение,в интересах своей страны.Если Украина сама до сих пор торгует с россией,то почему кто то должен страдать из нас?
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Германия откажется признавать санкции США против "Северного потока-2" - и этот ЕС мы идём?
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В 81г.Рейган тоже вводил санкции против газопровода "Дружба".
Потом Францы,Итальяно,Бриты,Немцы их признали незаконными и в 83г.газопровод был запущен (при активной поддержке Японии).
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БизнесЦензорНовостиВластьГермания откажется признавать санкции США против "Северного потока-2", – Reuters
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