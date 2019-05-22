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Все про:Польша (740) трудовая миграция (158)

 Украинцы получили 70% разрешений на работу в Польше

В течение предыдущих лет в Польше постоянно увеличивается число выданных разрешений на работу иностранцам. В 2018 году их было выдано почти 329 тыс., что на 40% больше, чем в 2017 году и почти в пять раз больше, чем в 2015 году.

Об этом сообщило Главное статистическое управление Польши, передает БизнесЦензор со ссылкой на Польское радио.

Разрешения чаще всего выдают гражданам Украины.

В 2018 году разрешения на работу выдали гражданам 125 стран и двум лицам без гражданства. Чаще всего эти документы получали граждане Украины – 70%. Больше всего – 85% разрешений для украинцев – выдали в Любушском воеводстве на западе Польши.

Второй после граждан Украины группой, которая получила больше всего разрешений на работу для иностранцев, были граждане Непала – 6,1% от общего количества. Больше всего их выдали в Опольском воеводстве – 12,8%.

Кроме граждан Украины и Непала в 2018 году большой процент разрешений получили также граждане Индии и Бангладеш – по 2,5%.

По статистике, в 2018 году среди выданных разрешений на работу абсолютное большинство – 77,2%  – касалось мужчин.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3128326
 
 
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 Топ комментарии
 
Все правильно . Працювати треба там де більше платять і реально працевлаштуватись . Дуже нерозумно продавати свій час , вміння і працю - за копійки , якомусь скупердяю . Багато людей обирають Польщу , бо вона доступніша , мова зрозуміла і зарплата вчетверо вища .
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Так це ж добре . Хоча б тому , що у людей збільшився вибір працедавців і вони вже не мусять горбатитись за копійки , на українських хитрейок-працедавців та спритників-"бізнесменів" , які - ой як не люблять платити роботягам чесні єввропейські зарплати .
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В Польшу уже давно нет смысла ехать, разве что разрешение на работу там получить, а работать по этому разрешению лучше в другой стране с более высокой оплатой.
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Так це ж добре . Хоча б тому , що у людей збільшився вибір працедавців і вони вже не мусять горбатитись за копійки , на українських хитрейок-працедавців та спритників-"бізнесменів" , які - ой як не ******* платити роботягам чесні єввропейські зарплати .
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які ж "тупі" поляки, таке процвітання в країні, а вони по всьому цивілізованому світі на заробітках? Украинцы получили 70% разрешений на работу в Польше - Цензор.НЕТ 2863
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Все правильно . Працювати треба там де більше платять і реально працевлаштуватись . Дуже нерозумно продавати свій час , вміння і працю - за копійки , якомусь скупердяю . Багато людей обирають Польщу , бо вона доступніша , мова зрозуміла і зарплата вчетверо вища .
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В лучшем случае раза в два три выше. Польша давно уже не торт для работы по сравнению с другими странами ЕС.
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Ты киевский видать и очень смутно себе представляешь типичную зарплату украинца в регионах. В Польше в 4, а местами и в 5 раз выше. При том, что у них даже сраные продукты местами дешевле.
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Ну-ка - ну-ка, какая, по-твоему средняя з/пл в Украине? только не говори про 4 000 грн Украинцы получили 70% разрешений на работу в Польше - Цензор.НЕТ 5741
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"Средняя зарплата" это манипулятивное понятие, чтобы лохторат дурить. Медианная зарплата в регионах - 200-250 баксов. Это процентов 70-80 населения страны.
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Чушь. Даже в Днепре сейчас овердофига вакансий на 8 500-16 000 грн. 8.5к это уборщицы на пару часов в день и люди на выдачу в отделения НП. Любой квалифицированный рабочий (слесарь, сварщик, сантехник, повар) меньше чем за 12-15к сейчас работать не пойдет.
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Про уборщицу на пару часов за 8,5 это точно бред полный, я немного в курсе ситуации. Да, в НП тебе могут предложить 8К. Только вот ты поинтересуйся сколько часов в неделю тебе для этого работать придётся, в каких условиях и в каком коллективе. И всё-равно, скорее всего этой суммы ты видеть не будешь т.к. начальство на местах с помощью системы штрафов тебе быстро губу закатает.
Я беру минимально приемлемые условия в режиме 8 на 5.
Ты, я так понимаю, или давно или в принципе не работал на этом уровне и реальную ситуацию представляешь себе очень отдалённо.
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Что бы не быть голословным:
https://www.work.ua/jobs/3525000/
https://www.work.ua/jobs/1959038/
https://www.work.ua/jobs/3134795/
https://www.work.ua/jobs/3545132/
https://www.work.ua/jobs/1967304/


и нах та Польша где почти те же деньги, но при этом им придется жить в общаге с кучей незнакомых людей..
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Мне особенно понравилась вакансия Слесарь, монтажник, электрик, сварщик, ЛОЛ, сразу вспоминаются ржачные вакансии, где в офис требуется айтишник/програмист/грузчик за 10К. Так то, к примеру, тот же Киевстар предлагает вакансии монтажников ЛВС за 10К в месяц. Только уже при собеседовании ты узнаешь, что это за 30 рабочих дней и работать ты будешь в серую, если повезёт.А не повезёт - в чёрную.

Хотя я всё же с тобой согласен по поводу пула специальностей, которые ты в пример привёл - из-за миграции сварщики/токаря/слесаря оказались в приличном дефиците и за счёт этого могут получать оплату сильно больше 300 баксов, а местами так вообще. Но их не так много - а остальные получают 200-250.
Кстати ты ж не забывай, что и в той же Польше сварщики и слесаря тоже местами в дефиците и предлагают им существенно больше, чем типичным упаковщикам или сборщикам на производстве. Так что соотношение в 4-5 раз сохраняется.
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Я из Днепра, но в ЕС бываю почти каждый месяц. Не в Польше.
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Пока идут разборки, кто кого, парламент президента или наоборот-люди голосуют ногами. Вот я вся политика. Прискорбно.
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Уезжают самые энергичные, самые инициативные, самые работящие
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Я манал работать на жадного Украинского фирмача !!!
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Можешь свою з/пл в Польше озвучить? и чем занят? Просто сравнить.
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Где-то 27к грн по курсу. В Днепре подобная вакансия на 20к - https://www.work.ua/jobs/3525000/ и с учетом того что тут у человека скорее всего уже есть свое жилье бабка надвое сказала где выгоднее работать.
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БизнесЦензорНовостиМакроэкономикаУкраинцы получили 70% разрешений на работу в Польше
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