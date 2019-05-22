 Украинцы получили 70% разрешений на работу в Польше

Об этом сообщило Главное статистическое управление Польши, передает БизнесЦензор со ссылкой на Польское радио.
Разрешения чаще всего выдают гражданам Украины.
В 2018 году разрешения на работу выдали гражданам 125 стран и двум лицам без гражданства. Чаще всего эти документы получали граждане Украины – 70%. Больше всего – 85% разрешений для украинцев – выдали в Любушском воеводстве на западе Польши.
Второй после граждан Украины группой, которая получила больше всего разрешений на работу для иностранцев, были граждане Непала – 6,1% от общего количества. Больше всего их выдали в Опольском воеводстве – 12,8%.
Кроме граждан Украины и Непала в 2018 году большой процент разрешений получили также граждане Индии и Бангладеш – по 2,5%.
По статистике, в 2018 году среди выданных разрешений на работу абсолютное большинство – 77,2% – касалось мужчин.
Я беру минимально приемлемые условия в режиме 8 на 5.
Ты, я так понимаю, или давно или в принципе не работал на этом уровне и реальную ситуацию представляешь себе очень отдалённо.
https://www.work.ua/jobs/3525000/
https://www.work.ua/jobs/1959038/
https://www.work.ua/jobs/3134795/
https://www.work.ua/jobs/3545132/
https://www.work.ua/jobs/1967304/
и нах та Польша где почти те же деньги, но при этом им придется жить в общаге с кучей незнакомых людей..
Хотя я всё же с тобой согласен по поводу пула специальностей, которые ты в пример привёл - из-за миграции сварщики/токаря/слесаря оказались в приличном дефиците и за счёт этого могут получать оплату сильно больше 300 баксов, а местами так вообще. Но их не так много - а остальные получают 200-250.
Кстати ты ж не забывай, что и в той же Польше сварщики и слесаря тоже местами в дефиците и предлагают им существенно больше, чем типичным упаковщикам или сборщикам на производстве. Так что соотношение в 4-5 раз сохраняется.