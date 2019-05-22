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 Провайдер "Воля" сменит главу компании

Компания "Воля" с 1 июля сменит генерального директора.

Вместо покинувшего компанию Джорджа Жембери "Волю" возглавит Антон Дзюбенко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

Согласно сообщению, Жембери получил новое назначение за пределами Украины, но продолжит работать в должности в роли вице-председателя правления "Воли".

В то же время операционное управление компанией будет передано Антону Дзюбенко, который до сентября 2017 года занимал должность директора подразделения по взаимодействию с клиентами "Воля", а после – должность СЕО компании TV Play Baltic, где руководил Pay TV бизнесом Providence в Балтийских странах, отвечая за Эстонию, Латвию и Литву.

Джодж Жембери был назначен гендиректором "Воли" в январе 2013 года, сменив на этой должности Эрика Франке.

Компания "Воля" обслуживает около 2 млн абонентов кабельного ТВ и интернета в 34 городах Украины, находится в управлении фонда Providence Equity Partners (34,92%) и частной международной инвестиционной компании SigmaBleyzer (15,3%) и ЕБРР (11,7%).

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3128325
 
 
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