 Минрегион ограничил время на доставку асфальта для ремонта дорог

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

По словам чиновника, подсчеты экспертов свидетельствуют, что это будет способствовать повышению качества дорожного покрытия на 30%, продлит срок службы таких дорог и минимизирует появление выбоин, трещин и битумных пятен.

"Сейчас в еще действующих нормах по проектированию дорог общего пользования время на транспортировку АБС-смеси с завода к месту ее укладки никак не ограничивается. Почему это плохо? При длительной транспортировке на большие расстояния смесь подвергается повышенному воздействию вибраций и становится неоднородной. Последствия этого мы наблюдаем на наших дорогах – это выбоины и трещины. Кроме этого, при увеличении времени транспортировки на смесь более существенно влияет температура воздуха", – пояснил Парцхаладзе.

"Поэтому в изменениях к этим строительным нормам вводятся ограничения по времени на транспортировку асфальтобетона – не более 3 часов. Учеными и экспертами дорожной отрасли определено, что это время является оптимальным, чтобы смесь не застывала и затем укладывалась однородно", – добавил заместитель министра.

По словам чиновника, кроме того, в новых изменениях определяются максимальные расстояния транспортировки асфальтобетонных смесей: в пределах населенного пункта – 75 км; на грунтовых дорогах или дорогах из камня или брусчатки вне населенного пункта – 110 км; на асфальтобетонных, цементобетонных дорогах или из черного щебня вне населенного пункта – 150 км.

Изменения в ГСН В.2.3-4-2015 "Автомобильные дороги. Часть I. Проектирование. Часть II. Строительство" разработаны ГП "ГосдорНИИ" уже утверждены и будут опубликованы в ближайшее время.

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