 Корпорация "Эталон" поставит 25 школьных автобусов в Николаевскую область

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.
Согласно информации на портале ProZorro, по условиям договора автобусы должны быть поставлены до 2 декабря текущего года.
Специализированный автобус малого класса базируется на агрегатах Ashok Leyland, оснащен двигателем Евро-5, имеет 29 пассажирских мест.
В аукционе также принимали участие ООО "Бас Мотор" (подразделение корпорации "Богдан"), предлагавшее автобусы "Богдан" за 48,375 млн грн (при ожидаемой сумме закупки 50 млн грн) и ООО "Абсолют-2016", также предлагавшее автобусы "Эталон" за 48,3 млн грн.
Как сообщалось, правительство в апреле направило 325 млн грн субвенции из госбюджета на покупку школьных автобусов, при этом города областного значения должны доплатить при их закупке не менее 30% общей стоимости.
Корпорация "Эталон", крупный украинский производитель автотранспортных средств, объединяет 21 предприятие, в том числе два автозавода (в Борисполе и Чернигове), а также выпускающий карданные валы завод "Украинский кардан" и Черниговский кузнечный завод. Основное направление деятельности – автобусо- и машиностроение, складская логистика.