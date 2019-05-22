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 Импорт виски в Украину достиг $70 миллионов в год

В 2018 году Украина импортировала виски на сумму $68,4 млн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на данные Госстата, передает БизнесЦензор.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, опубликовано 22 мая 2019 в 09:57

Согласно сообщению, основной импорт осуществлялся из стран ЕС – на сумму $51,38 млн, или 74,9% от общего объема импорта виски в Украину.

Основными странами, из которых осуществлялся импорт виски в Украину в 2018 году, были Великобритания – $26,9 млн, Германия – $14,7 млн, США – $8,5 млн, Ирландия – $7,9 млн.

Как сообщалось, на минувшей неделе Верховная Рада урегулировала проблему с определением термина "виски", предусмотрев такую поправку при принятии закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс в связи с принятием закона "Об электронных доверительных услугах".

Принятой поправкой определение "виски" было исключено из Налогового кодекса.

Напомним, в декабре 2018 года Верховная Рада на законодательном уровне определила понятие "виски" установив, что это "алкогольный напиток, крепостью от 35 до 45% объемных единиц с характерным ароматом, изготовленный по коньячной технологии из выдержанного в обугленных внутри дубовых бочках (емкостях с обугленной дубовой клепкой) зернового дистиллята".

Однако в Европейской Бизнес Ассоциации (ЕВА) впоследствии раскритиковали определение, указав что такое определение создает дополнительные пробелы в законодательстве и искусственные барьеры для международной торговли, а также противоречит международному законодательству.

В частности, согласно соответствующим Регламентом ЕС, в Европе установлен ​​лишь минимальный предел концентрации спирта в объемном проценте в размере 40% – без верхнего порога. Также там нет упоминаний о коньячной технологии, ведь виски изготавливается путем дистилляции сусла. То есть, международные производители имеют возможность производить продукцию с содержанием спирта более 45%, которая предлагается к запрету в Украине.

По предварительным оценкам компаний-членов ЕВА, из-за вступления в силу указанных изменений в Налоговый кодекс с 1 июля нужно будет изъять и утилизировать более 1000 видов виски. Так, например, только в прошлом году было импортировано 69 тысяч литров виски с содержанием спирта более 45%, что в денежном эквиваленте составляет 170,96 млн грн.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3128317
 
 
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Его раскупают прокуроры и т.д. А мы пьем суррогат...
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Хроніки зубожіння. І це не рахуючи контрабаса. Але питається: що заважає в Україні його виробляти?
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Так спаивание населения-это хорошо или плохо? Надо грустить или радоваться? Виски-это просто зарубежный самогон в красивой бутылке.. Зачем его экспортировать-если в нашем любом селе этот продукт делают из более качественного сырья и в любых объемах? Почему вместо того, чтобы поддержать "видчизняного виробника" мы экспортируем менее качественный продукт,сделанный из неизвестного сырья( интернет полон утверждений что даже из дерьма).Почему при бюджетном дефиците отсуствует госмонополия на спиртные напитки? Почему деньги от производства спиртного идут мимо бюджета?
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БизнесЦензорНовостиАграрный рынокИмпорт виски в Украину достиг $70 миллионов в год
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