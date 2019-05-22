 Украина должна сотрудничать с МВФ для получения финпомощи Евросоюза, – Мингарелли

Об этом заявил в комментарии УНИАН глава Представительства Европейского союза в Украине Хьюг Мингарелли, передает БизнесЦензор.

"МВФ - одно из условий. Украина находится в программе с МВФ, чтобы получить нашу макрофинансовую поддержку", - сказал Мингарелли.

По его словам, есть и другие условия, но, поскольку диалог по их выполнению с украинской властью продолжается, назвать конкретных дат предоставления транша он не может.

"Не могу сказать. Обсуждение между Еврокомиссией и министром финансов Маркаровой по оценке полноты выполнения условий программы продолжается. Диалог продолжается, но я не могу назвать никаких дат", - добавил Мингарелли.

Европейский совет в июне 2018 года окончательно утвердил четвертую программу макрофинансовой помощи для Украины объемом 1 млрд евро. В декабре Еврокомиссия выделила Украине первый транш макрофинансовой помощи в объеме 500 млн евро в виде займа под процентную ставку 1,25% годовых с погашением в апреле 2033 года. 15 марта в Минфине сообщили, что в Украине работает оценочная миссия Евросоюза по вопросу о предоставлении нашей стране второго транша макрофинансовой помощи в объеме 500 млн евро, прогнозируя получение этих средств не ранее апреля.

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