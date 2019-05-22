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 Air France приостановит полеты в Украину на зимний сезон

Air France не будет выполнять полеты в Украины в сезоне зимней навигации 2019/2020 годов, приостановив рейсы Париж-Киев.

Об этом свидетельствует информация из системы бронирования авиаперевозчика, передает БизнесЦензор со ссылкой на avianews.com.

Последний рейс в этом году в столицу Украины авиакомпания совершит 26 октября. С 27 октября в продаже доступны билеты только на рейсы код-шерингового партнера Air France - авиакомпании МАУ. 

Возобновит выполнение собственных рейсов Париж-Киев Air France с началом летней навигации, 29 марта 2020 года, с прежней частотой два раза в день.

В настоящее время полеты между Киевом и Парижем выполняют три авиакомпании - Air France и МАУ по два раза в день, Aigle Azur - три раза в неделю. С 11 июня рейсы Киев-Париж откроет SkyUp с частотой три раза в неделю.

Допуск двух последних авиакомпаний на маршрут стал возможен после частичной либерализации авиасообщения между Украиной и Францией, о которой договорились авиационные власти двух стран.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3128299
 
 
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