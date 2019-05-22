 В Украине впервые запустили обмен данными между госорганами через электронную систему "Трембита"

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по вопросам электронного управления, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, первый автоматический обмен данными благодаря "Трембите" внедрен между Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) и Государственной службой по вопросам лекарственных средств и контроля за наркотиками (Гослекслужба).

"Это позволит обеспечить проведение более одного миллиона проверок данных ежемесячно", – отмечается в сообщении.

В данном случае, электронное взаимодействие внедрено для эффективной реализации программы реимбурсации "Доступные лекарства", которая предусматривает полное или частичное возмещение из госбюджета стоимости лекарственных средств для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой и диабетом второго типа. Госбюджетом на 2019 год предусмотрен 1 млрд грн на эту программу.

Электронное взаимодействие между ведомствами позволяет проверять законность получения аптечными учреждениями возмещения из госбюджета за отпущенные лекарства гражданам в рамках программы. Предметом проверки служит лицензия на осуществление деятельности по розничной реализации лекарственных средств.

"Автоматический обмен данными между НСЗУ и Гослекслужбой с помощью "Трембиты" упрощает процедуру проверки аптечных учреждений на наличие лицензии. Такие проверки обеспечивают уверенность в том, что лекарственные средства по программе "Доступные лекарства" отпускают только те аптечные заведения, которые имеют действующую лицензию. Соответственно, возмещение стоимости лекарственных средств за счет средств государственного бюджета получают те аптеки, которые работают на законных основаниях", – пояснил глава НСЗУ Олег Петренко.

Глава Нацслужбы здоровья напомнил, что с 1 апреля НСЗУ администрирует программу "Доступные лекарства". Рецепт на лекарственные средства в рамках программы стал исключительно электронным. На 21 мая уже выписано 2 миллиона электронных рецептов, по 1,5 миллионам пациенты получили лекарственные средства. За первый месяц работы аптечным заведениям по договору выплачено более 45 млн гривен.

"Все процессы переведены в электронную систему здравоохранения. Это обеспечивает прозрачное, рациональное и контролируемое использование бюджетных средств. Автоматический обмен данными между нами и Гослекслужбой является важной частью этого процесса", – добавил Петренко.

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Над проектом, кроме указанных ведомств, работали Государственное агентство по вопросам электронного управления Украины, проект USAID/UK aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS" и Фонд Восточная Европа.

Напомним, что "Трембита" - это система электронного взаимодействия государственных реестров и баз данных, позволяет ведомствам и органам власти безопасно и оперативно обмениваться необходимой информацией для более качественного взаимодействия как между собой, так и с гражданами и представителями бизнеса. Кроме того, "Трембита" предоставляет возможность создавать для населения более качественные услуги - как офлайновые, так и электронные.

В ближайшее время также планируется запуск электронных услуг по лицензированию в медицинской сфере: онлайн можно будет получить лицензии на производство, продажу и импорт лекарств, что обеспечит еще большую прозрачность в отношении аптек-участников программы "Доступные лекарства".

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