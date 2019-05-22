[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.1 29
 Власть, Социальная политика
  264  0
Все про:Кабмин (3126) медицина (233) Минздрав (301) Супрун Ульяна (48)

 Кабмин выделил средства для запуска реформы экстренной медицины

Кабинет министров на заседании в среду, 22 мая, утвердил концепцию развития экстренной медицинской помощи, а также выделил средства на пилотный проект в шести регионах и утвердил закупку современных диспетчерских служб по всей стране.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, передает БизнесЦензор.

Утвержденная Концепция предусматривает пятилетнюю трансформацию экстренной медицинской помощи с целью улучшения ее качества и доступности.

В частности, предусмотрено обновление алгоритмов диспетчеризации и создание новой IT-инфраструктуры, обновления обязательных протоколов диспетчеров и протоколов командных действий бригад, повышение оплаты труда экстренным медицинским работникам, закупку новых автомобилей и оборудования и перестройку приемных отделений в больницах.

Пилотный этап реформы изменений начнется уже в этом году в Винницкой, Донецкой, Одесской, Полтавской, Тернопольской областях и Киеве. На эти цели в госбюджете предусмотрено 922,5 млн грн.

За счет этих средств Кабмин утвердил предоставление субвенции из государственного бюджета на закупку аппаратно-программного комплекса оперативно-диспетчерских служб всех регионов Украины.

Кроме того, в пилотных регионах предусмотрена закупка специализированного санитарного транспорта, оснащения для учебно-тренировочных отделов центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф (ЦЭМП), а также аппаратно-программного комплекса диспетчерских служб.

Читайте также: Германия выделила 14 миллионов евро на реформу сельской медицины в Украине

"Планируется, что до конца года во всех регионах Украины будет действовать сеть современных диспетчерских служб, объединенных единой электронной системой. Благодаря современным диспетчерским, новым протоколам и центральной информационно-аналитической системе, вызовы будут обрабатываться оперативно, а бригады экстренной медицинской помощи быстрее доезжать на место происшествия", – отмечают в Минздраве.

В министерстве добавили, что три группы тренеров из шести пилотных регионов уже прошли обучение по лучшим мировым стандартам. Работники, которые пройдут тренинги, смогут занять должности парамедиков и получить новые условия труда.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3128293
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВластьКабмин выделил средства для запуска реформы экстренной медицины
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Администрация_Президента Богдан Андрей ВР выборы Зеленский Кабмин назначение Россия Хомчак
 
 
 
 
 
 вверх