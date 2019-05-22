 Киберполиция разоблачила организаторов фиктивных трейдерских площадок

Об этом сообщает пресс-служба Департамента Киберполиции, передает БизнесЦензор.

"Сымитированная трейдерская деятельность, по предварительным оценкам, принесла злоумышленникам более 9 млн грн. Их жертвами стали более 150 иностранцев и граждан Украины", – сказано в сообщении.

По данным следствия, обнаруженная в Запорожье группа лиц через интернет привлекала граждан к инвестированию в фиктивные финансовые торги на международной арене. В состав преступной группы входило 5 человек, во главе с 21-летним жителем Запорожья.

Для этого мошенники создали веб-портал, где имитировали деятельность международных инвестиционных компаний. Злоумышленники предлагали клиентам создать личный кабинет и вложить минимальную сумму от $100.

"В дальнейшем они привлекали клиентов к якобы трейдинговой деятельности с возможностью легкого и быстрого заработка. Сумма взносов каждый раз росла, а клиенты даже не подозревали, что не имеют перспектив возврата своих средств", – сказано в сообщении.

Работники киберполиции совместно со следователями Днепровского отдела полиции провели обыски по месту расположения офиса мошенников и по месту жительства организатора преступной группы, по итогам которых были изъяты ноутбуки и компьютеры, которые использовались для администрирования мошеннических веб-ресурсов, мобильные телефоны, банковские карты и черновые записи. Кроме того, в офисе мошенников полицейские обнаружили копии паспортов пострадавших.

"Во время предварительного осмотра изъятой техники работники киберполиции обнаружили интернет-платформы, которые администрировали и использовали мошенники. Только за последние две недели, на одной из таких площадок, они привлекли к участию в "торгах" до 15 человек, которые успели инвестировать около $10 тыс.", – отмечают в Киберполиции.

По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Злоумышленникам грозит до восьми лет заключения. Сейчас полицейские устанавливают полный круг пострадавших от действий мошенников.

"Киберполиции обращает внимание граждан, что подобные мошеннические схемы не редкость и с каждым днем ​​число жертв таких преступных схем увеличивается. Однако, инвестируя в подобные финансовые проекты, не существует никаких гарантий выплат или возврата вложенных средств", – подчеркивается в сообщении.

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Как сообщалось, ранее Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины предупредила о рисковых вложениях в бинарные опционы, forex трейдинг, криптобиржи, микрокредитование.

По данным НКЦБФР, большинство из рекламируемых в последнее время проектов построена по принципу финансовых пирамид, не осуществляет реальной деятельности и служат для завладения деньгами инвесторов.

По разным оценкам, всего в Украине от мошенничества Forex-брокеров потери инвесторов оцениваются от $50 млн до $200 млн.

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