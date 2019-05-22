 Аэропорт "Одесса" после реконструкции сможет принимать почти все типы самолетов категории С и D

Об этом сообщается в инфографике Министерства инфраструктуры, обнародованной на странице главы министерства Владимира Омеляна в Facebook, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме того, в инфографике значится, что за последние три года в Украине восстановлена работа 10 аэропортов, на рынке появилось 14 новых авиакомпаний, а также открыто 109 новых маршрутов.

Пассажиропоток через все аэропорты Украины за 2016-2018 года возрос на 92% - до 20,5 млн пассажиров (в 2016 году - 12,9 млн пассажиров), а доля лоукостов в международном сообщении увеличилась на 30%.









Как сообщалось, в июле 2018 года Кабмин принял решение направить 253 млн грн на строительство взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту "Одесса".

По словам министра инфраструктуры, реконструкцию аэропорта планируется завершить во второй половине 2019 года, после чего аэропорт может начать обслуживание рейсов двух крупнейших лоукост-авиакомпаний.

ООО "Международный Аэропорт Одесса" - совместное предприятие, созданное в ноябре 2011 года Одесским городским советом и частным инвестором "Одесса Аэропорт Девелопмент", который финансирует строительство нового терминала аэропорта и инфраструктуры стоимостью $45 млн.

Согласно классификации воздушных судов Международной организации гражданской авиации (ICAO) по скоростям для расчета схем захода на посадку, к категории С относятся суда с Vat 224-260 км/ч; к категории D - с Vat 261-306 км/ч.

Согласно информации на сайте аэропорта, в настоящее время он способен принимать воздушные суда кода 4D и ниже, в том числе: А320, A319, Boeing 737 (-300/-400/-500/-600/-700/-800), Boeing 757 (200/-300), E135, E145, E175, E190, Ан-124, Ан-70, Ан-148, Ан-140, Ил-76, Ил-62, Ту-154, Ту-204, вертолеты всех типов и более легкие воздушные суда.

Пассажирский терминал предназначен для обслуживания международных и внутренних рейсов, общая пропускная способность - 400 пассажиров в час.

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