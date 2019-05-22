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 Регуляторная политика, Энергетика
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 Кабмин утвердил уставы двух госпредприятий для запуска рынка электроэнергии

Кабинет министров утвердил устав двух государственных предприятий "Оператор рынка" и "Гарантированный покупатель", ответственных за обеспечение работы новой модели оптового рынка электроэнергии.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, 22 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, решение о создании "Оператора рынка" и "Гарантированного покупателя" было принято правительством в середине апреля 2019 года.

В новой модели рынка электроэнергии, запуск которой намечен на 1 июля, оператор будет отвечать за рынок "на сутки вперед" и внутрисуточный рынок, организацию купли-продажи на них э/э.

"Гарантированный покупатель" в свою очередь будет выкупать электроэнергию у объектов возобновляемых источников энергии по гарантированным государством ценам и обеспечивать ее реализацию.

Ранее подготовку к запуску рынка электрической энергии с 1 июля раскритиковала старший банкир департамента по электроэнергетике ЕБРР Ольга Еремина, а также – Андрей Герус, советник по вопросам энергетики президента Владимира Зеленского.

В то же время Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, не видит препятствий для запуска нового оптового рынка электрической энергии в предусмотренные законом сроки.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3128280
 
 
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