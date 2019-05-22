 "Укрлендфарминг" засеял яровыми зерновыми 85% запланированных площадей

Об этом сообщила пресс-служба группы, передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.

"Посевная кампания на полях группы "Укрлендфарминг" еще продолжается. Это связано с дождями и физической невозможностью выхода в поля. Остается засеять около 15% площадей", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили также, что по состоянию на 22 мая в "Укрлендфарминге" полностью посеяли подсолнечник, посев кукурузы завершен на 97%, а сои - на 70%.

При этом, согласно сообщению, погодные условия весной 2019 года из-за частых дождей не способствовали ни быстрому проведению посевной, ни качественному развитию уже посеянных яровых культур.

Чтобы снизить влияние неблагоприятных погодных условий на будущий урожай, в группе компаний "Укрлендфарминг" используют качественные семена, удобрения и средства защиты растений, а также новые технологии.

Пресс-служба отметила, что по состоянию на средину мая посевы на полях группы компаний были в удовлетворительном состоянии.

"При нормальных погодно-климатических условиях возможен хороший урожай, поскольку стабилизировалось влагообеспечение на стартовых стадиях развития культур", - сообщили в пресс-службе.

По данным компании, погодные условия июня существенно повлияют на развитие ранних яровых культур, июля – скажутся на кукурузе, а августа – отразятся на урожае сои и подсолнечника.

Группа "Укрлендфарминг" 8 апреля начала весеннюю посевную кампанию яровых зерновых культур под урожай 2019 года.

"Укрлендфарминг" - крупнейший в Украине вертикально интегрированный агрохолдинг, который управляет крупнейшим в стране и восьмым в мире земельным банком общей площадью 570 тыс. га. Агрохолдинг экспортирует свою продукцию в 40 стран мира и является одним из крупнейших налогоплательщиков Украины.