 SpaceХ подала иск к правительству США

Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на документы суда, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

Компания пожелала, чтобы текст иска остался конфиденциальным.

В заявлении Space X, на которое ссылается газета, сказано, что неразглашение необходимо, поскольку иск содержит "конфиденциальную и служебную информацию, не подходящую для обнародования". Суду предстоит решить, оставить ли иск засекреченным.

Из-за конфиденциальности остается непонятным, какую программу госзакупок компания хочет обжаловать. Газета отметила, что иск был подан, когда ВВС США начали подготовку к заключению двух крупных контрактов на запуск космических спутников. Отмечено, что их стоимость оценивается в несколько миллиардов долларов.

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