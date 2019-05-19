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 SpaceХ подала иск к правительству США

Космическая компания Space Х Илона Маска подала иск к федеральному правительству США в связи с борьбой за госконтракты по запуску спутников нацобороны.

Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на документы суда, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

Компания пожелала, чтобы текст иска остался конфиденциальным.

В заявлении Space X, на которое ссылается газета, сказано, что неразглашение необходимо, поскольку иск содержит "конфиденциальную и служебную информацию, не подходящую для обнародования". Суду предстоит решить, оставить ли иск засекреченным.

Из-за конфиденциальности остается непонятным, какую программу госзакупок компания хочет обжаловать. Газета отметила, что иск был подан, когда ВВС США начали подготовку к заключению двух крупных контрактов на запуск космических спутников. Отмечено, что их стоимость оценивается в несколько миллиардов долларов.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3127661
 
 
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