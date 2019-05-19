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 Volkswagen планирует перенести производство своего бюджетного электромобиля в Восточную Европу

Автопроизводитель Volkswagen планирует перенести производство своего первого бюджетного электромобиля из Германии в Восточную Европу.

Об этом сообщает ITC.ua со ссылкой на Handelsblatt, передает БизнесЦензор.

Первый электромобиль нового семейства VW ID.3 уже начали производить в Цвиккау (Германия), где было собрано первые 200 предсерийных экземпляров. Из первой партии в 30 тыс. экземпляров по предзаказам разобрали уже половину. На еще одном немецком заводе в Эмдене будут производить кроссовер Volkswagen ID. CROZZ.

Производство бюджетной модели с ценником ниже 20 тыс. евро на новой платформе MEB entry собираются перенести в Восточную Европу. Основная причина переноса - более дешевая рабочая сила, а также близость к менее "денежным" рынкам, где спрос на начальные модели будет выше, чем на базовые Volkswagen ID.

Выход новой бюджетной модели на рынок ожидается примерно в 2023-2024 году. Судя по утечкам и данным инсайдеров, это будет компактная пятиместная модель с размерами Volkswagen Polo или T-Roc в формате "высокого" хэтчбека или кроссовера. Запас хода ожидается на уровне 200 км по циклу EPA.

В данный момент над разработкой платформы MEB entry работают инженеры Seat, именно они скорее всего выпустят первую модель на ее основе. Далее последуют аналогичные по характеристикам электромобили от основного бренда Volkswagen, а также от Audi и Skoda.

К 2022 году Volkswagen рассчитывает довести количество фабрик для производства электромобилей до восьми штук. Они будут расположены на трех континентах, в список войдут производства в Чаттануге (США), Эмдене, Ганновере, Цвиккау и Дрездене (Германия), Млада-Болеслав (Чехия), Антинг и Фошань (Китай). Все восемь фабрик суммарно обеспечат годовой выпуск электромобилей на уровне 1 млн штук к 2025 году.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3127659
 
 
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